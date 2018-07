Veneto | il settore agroalimentare vale 5 | 9 mld di euro nel 2017

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Padova, 4 lug. (AdnKronos) – Il Report diAgricoltura sull’andamento delagricolo enel, presentato oggi a Legnaro (Pd), evidenzia un’altra annata in chiaroscuro, caratterizzata sia da note positive che negative, indice di una realtà complessa e in evoluzione che va conformandosi alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e globale.Buono comunque il risultato generale, visto che nelil valore complessivo della produzione lorda agricola veneta è stimato in 5,9 miliardi di, in crescita del 3,9% rispetto al 2016. Queste in sintesi, i dati sull’occupazione e le performance raggiunte dai principali comparti, ricordando che ilè stato caratterizzato da un andamento climatico sfavorevole a diverse colture, a scapito delle rese. Imprese e occupazione. Il numero di imprese agricole attive iscritte al ...