Veneto : il settore agroalimentare vale 5 - 9 mld di euro nel 2017 (2) : (AdnKronos) - Cereali e colture industriali. Buona annata per i cereali autunno-vernini che hanno visto un incremento delle rese ad ettaro a due cifre: +18,7% per il frumento duro, +13,8% per il tenero, +30% per l'orzo. Annata negativa invece per il mais a causa delle ondate di calore