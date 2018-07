Veneto | il settore agroalimentare vale 5 | 9 mld di euro nel 2017 2

sportfair

: @startupgrind Opportunità di lavoro e impresa nel settore culturale (ma non solo) in Italia e all'estero - Lorenz041 : @startupgrind Opportunità di lavoro e impresa nel settore culturale (ma non solo) in Italia e all'estero - lavoropadova1 : Tecnico programmazione CAD/CAM - NiederdorfItali : Stiamo cercando #RESPONSABILE #LOGISTICA di #MAGAZZINO per polo logistico settore #automotive, con sede zona Ovest… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Cereali e colture industriali. Buona annata per i cereali autunno-vernini che hanno visto un incremento delle rese ad ettaro a due cifre: +18,7% per il frumento duro, +13,8% per il tenero, +30% per l’orzo. Annata negativa invece per il mais a causa delle ondate di calore estive: alla diminuzione della superficie (165 mila ha a granella, -2,6% sul 2016) si è affiancata una contrazione delle rese di oltre il 14%. Male anche la soia (-17%) messa a dura prova dal clima e dalla cimice asiatica.Colture ortofrutticole. Nelle superfici investite a orticole sono state pari a 27.600 ha (+1%, valore della produzione pari a 660 milioni di). Si stima che le orticole in piena aria, che rappresentano il 75% degli ortaggi coltivati in, si attestino a circa 20.500 ha (+2%), in aumento le piante da tubero (3.100 ha, +5%), mentre si ...