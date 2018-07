Vela | Melges 40 Gp in Costa Smeralda

Vela – Melges 20 World League : Brontolo Racing di Pacinotti in vetta : Melges 20 World League . Brontolo Racing di Pacinotti al comando della classifica europea Melges 20 Dopo il terzo dei cinque eventi della stagione Melges 20 World League , ospitato a Lerici nel weekend appena trascorso e vinto da Fremito d’Arja di Dario Levi, è tempo di bilanci per gli oltre trenta equipaggi che, fino ad oggi, hanno preso parte al circuito internazionale promosso da Melges Europe. © MWL/Zerogradinord Dopo la vittoria ...

Vela – Melges 20 World League - Calvi Network decimo a Lerici : L’equipaggio di Calvi Network arriva decimo al traguardo di Lerici Si è conclusa con un no race dovuto alla mancanza di vento la terza frazione delle Melges 20 World League, ospitata in questo weekend dal Circolo della Vela Erix di Lerici. L’equipaggio di Calvi Network, in vesti inedite in questa tappa con il tattico Branko Brcin ed il tailer Emanuele Noè ad accompagnare l’armatore e timoniere Carlo Alberini, è stato ...