Valle d’Aosta | luglio in montagna a Pila | trekking notturno | parco avventura | eventi e il

Maltempo Valle d'Aosta : riaperta la SR 24 della Val di Rhemes : A seguito della chiusura disposta a seguito dell'esondazione del torrente Rego', la SR24 della Val di Rhemes è stata riaperta al traffico senza limitazioni: lo ha disposto con ordinanza il Sindaco di Rhemes-Saint-Georges.

Maltempo Valle d'Aosta : esonda torrente a Rhemes - chiusa strada regionale : Forte temporale ieri sera in Valle d'Aosta: è esondato il torrente Rego', a Rhemes-Saint-Georges. Sulla SR24 si è riversato del fango e di conseguenza, con un'ordinanza comunale, ne è stata disposta la chiusura tra Frassiney e La Barmaz. Al momento la strada risulta percorribile in senso alternato, ma verrà nuovamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza e sgombero dei detriti.

Piano di lotta alla Varroa 2018 in Valle d’Aosta : L’Assessorato dell’Agricoltura e ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta, di concerto con l’Assessorato della Sanità, salute, politiche sociali e formazione

Legambiente : due bandiere verdi in Valle d’Aosta : Nell’ambito della Carovana delle Alpi 2018, due bandiere verdi sono state assegnate da Legambiente in Valle d’Aosta. A riceverle sono le Giunte regionali Marquis e Vie’rin con i rispettivi assessorati all’Ambiente per il sostegno alla candidatura Unesco per il Monte Bianco. Riconoscimenti sono stati attribuiti anche alla famiglia Elter di Cogne, che si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea per denunciare le ...

Alimenti - Coldiretti : in Valle d’Aosta la spesa è il 20% superiore a quella abruzzese : La spesa delle famiglie valdostane è il 20 per cento superiore di quelle abruzzesi e la più piccola regione d’Italia si posiziona così al top della classifica nazionale con 503 euro al mese per il solo acquisto di generi alimentari e bevande analcoliche rispetto agli abitanti dell’Abruzzo che con 420 euro al mese fanno segnare il valore più basso lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sui ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : temporali diffusi su tutto il territorio : Ordinaria criticità idrogeologica a causa dei forti e diffusi temporali (livello ‘giallo’, 1 su una scala di 3 punti) su tutto il territorio della Valle d’Aosta. Lo prevede il bollettino emesso dalla protezione civile regionale e valido dalle 14 di oggi. Per mercoledì sono previste precipitazioni in attenuazione ma il livello di criticità idrogeologica per versanti e torrenti non cambierà. Saranno infatti possibili ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : forti temporali e raffiche di vento : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di attenzione per temporali forti e diffusi in tutta la Valle d’Aosta e un’Allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Sono attesi, in particolare dalle ore centrali e fino alla sera di oggi, “fenomeni diffusi e tendenzialmente forti e associati a raffiche di vento anche forti o molto forti.” “Le precipitazioni ...

Tour Trail Valle d’Aosta - Collé e Pellissier si aggiudicano la terza edizione del Quart Trail des Alpages : Franco Collé e Gloriana Pellissier vincono la terza edizione della Quart Trail des Alpages Quart Trail des Alpages da una parte, Quart Trail non competitivo dall’altra: poco meno di 500 agonisti e semplici appassionati di montagna hanno partecipato alla terza edizione dell’evento sportivo, la prima per quanto riguarda la prova competitiva ‘Des Alpages’, inserita anche all’interno del Tour Trail Valle d’Aosta. Tra i quasi 150 Trailers al via ...

La Valle d’Aosta candida il Monte Bianco a patrimonio mondiale UNESCO : L’Assessorato delle Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente della Valle d’Aosta, informa che giovedì 7 giugno 2018, alle ore 20.30, si svolgerà a Courmayeur, presso il Centro Congressi, il convegno “Monte Bianco bene UNESCO? Verso la candidatura dell’Espace Mont-Blanc“, quale percorso e quali prospettive per il territorio. Oltre all’Assessore regionale, Jean-Pierre Guichardaz, che ricopre anche la carica ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : avviso di criticità idrogeologica : Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un avviso di ‘ordinaria’ criticità idrogeologica con validità fino alla mezzanotte di domani. “Date le precipitazioni degli ultimi giorni – si legge – e l’importante contributo della fusione nivale i livelli idrometrici si sono generalmente innalzati e i terreni risultano saturi. Tali condizioni di saturazione, associate ai fenomeni ...

Valle d’Aosta - indagato per corruzione elettorale ex direttore del personale del Casinò : Un dipendente del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, Domenico Avati, di 53 anni, ex direttore del personale della casa da gioco, secondo l’Ansa è indagato per corruzione elettorale. È accusato di aver fatto pressioni e versato denaro in cambio di voti alle recenti elezioni regionali, nelle quali era candidato nella lista dell’Union valdotaine (con 815 preferenze è risultato il terzo escluso). I carabinieri hanno perquisito la sua ...

TRENO CONTRO TIR - DERAGLIAMENTO A CALUSO/ Il cordoglio del presidente della Valle d’Aosta : CALUSO, TRENO deraglia dopo sCONTRO con tir video, incidente ferroviario: due morti e 23 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:57:00 GMT)

Tour Trail della Valle d’Aosta – Becca di Viou : Aymonod - Dennis e Brunod accendono la sfida : Al Tour Trail della Valle d’Aosta – Becca di Viou presenti anche Benvenuto e Locatelli Si allunga la lista di atleti che domenica 27 maggio correranno il Trail della Becca di Viou, il secondo appuntamento del Tour Trail della Valle d’Aosta dopo l’apertura a marzo con il Castle’s Trail di Verrès. Nella 33 chilometri, oltre a Marco Béthaz – terzo nel 2017 -, ci saranno Dennis Brunod e Mathieu Brunod che partiranno da grandi favoriti. ...

In Valle d’Aosta exploit Lega : il Pd è fuori dal Consiglio regionale : La valanga giallo-verde travolge anche la Valle d’Aosta. Ma nelle elezioni regionali celebratesi domenica a trionfare è soprattutto la Lega che, dopo vent’anni di assenza in Consiglio totalizza 7 seggi sui 35 disponibili, tanti quelli che ha portato a casa lo storico partito autonomista Union Valdôtaine che cinque anni fa di consiglieri ne elesse q...