Valentino Rossi | spese folli per la sua nuova fiamma | ecco per chi ha perso la testa il

MotoGp – Valentino Rossi pazzo della sua Francesca : vacanza alle Baleari con volo privato per il Dottore e la sua fiamma : Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello volano alle Baleari con aereo privato per una vacanza intima Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono usciti allo scoperto ormai da qualche settimana. La loro storia d’amore è stata chiacchieratissima per diverso tempo, ma solo al Mugello i due si sono mostrati ufficialmente in pubblico, davanti alle telecamere. Lei bellissima, tosta, tenace e sicura di sè, lui leggenda delle ...

MotoGp - clamorosa rivelazione di papà Graziano su Valentino Rossi : Il campionato di MotoGp sta regalando grandi emozioni, Marc Marquez è il favorito alla vittoria finale ma Valentino Rossi è subito alle spalle con l’intenzione di rosicchiare punti nelle pRossime gare. Nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa di papà Graziano e che riguardano proprio il Dottore come riporta corsedimoto.com: “titolo mondiale? Ha la possibilità di giocarselo quest’anno, credo ce l’avrà anche l’anno ...

Valentino Rossi innamorato : volo privato con la sexy fidanzata Francesca Sofia Novello per raggiungere Ibiza : Ibiza ? E? pazzo d?amore Valentino Rossi. Il campione delle due ruote è fidanzato con la modella (di lingerie) Francesca Sofia Novello, 24 anni e per lei non bada a...

Francesca Sofia Novello - la prima intervista da… fidanzata di Valentino Rossi : “mi dicono che sono più brutta della sua ex” : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme, il pilota della Yamaha ha messo un punto alla sua vita da single per la bella ex ombrellina: la 24enne di Arese alla sua prima intervista ufficiale nelle vesti di fidanzata del Dottore Una 24enne da mozzare il fiato ha stregato Valentino Rossi. Lei è Francesca Sofia Novello, bellissima modella di Arese che ha conosciuto il Dottore sui circuiti della MotoGp. Francesca è infatti ...

MotoGp – Rivoluzione nello staff di Valentino Rossi? Il Dottore ha messo gli occhi su un esperto ingegnere : Aria di cambiamenti nella parte del box Yamaha di Valentino Rossi: il Dottore punta ad un espertissimo ingegnere La gara di MotoGp di domenica, ad Assen, ha regalato emozioni incredibili e spettacolo puro: dopo aver concluso quasi tutte le ultime trattative riguardanti il mercato piloti, i campioni delle due ruote si sono potuti focalizzare al 100% sul loro lavoro in pista, disputando una gara pazzesca e fenomenale. Se per quanto riguarda ...

Gli sportivi italiani più pagati al mondo : la classifica degli stipendi - quanti soldi guadagnano? Gallinari in testa - Valentino Rossi c’è - Belinelli confermato e Pellè… : Danilo Gallinari è lo sportivo italiano più pagato al mondo. Sì, proprio l’uomo più discusso del momento dopo il botta e risposta con Meo Sacchetti in merito alla sua disponibilità a giocare con la Nazionale Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Il cestista svetta in cima alla classifica con i circa 21 milioni di euro che percepisce a stagione dai Los Angeles Clippers (è un triennale da 65 milioni di euro, spalmato in ...

Marquez erede di Valentino Rossi? Ecco perchè il Dottore dovrebbe andarne fiero e la Yamaha... approfittarne : Effettivamente potrebbe quasi sembrare di fare un torto al nove volte campione del mondo, ma a volte bisogna essere oggettivi e realisti, anche perchè sono i numeri a parlare. Marquez è un ...

Marquez erede di Valentino Rossi? Ecco perchè il Dottore dovrebbe andarne fiero e la Yamaha… approfittarne : Marc Marquez in Yamaha dopo l’addio di Valentino Rossi? Il team di Iwata non può lasciarsi sfuggire un’occasione del genere e il Dottore dovrebbe andare fiero di avere un erede come lo spagnolo “Marquez è l’erede di Valentino Rossi“: per molti, questa frase equivale ad una bestemmia. In tantissimi, infatti, non riescono a dirsi d’accordo con questa affermazione, forse però, perchè offuscati ...

Sbk – Altro che Valentino Rossi : Bayliss infinito a 49 anni : Applausi per Troy Bayliss! Che risultati a quasi 50 anni per l’australiano in sella alla sua Ducati Valentino Rossi è una leggenda: le sue imprese a 39 anni suonati lasciano sempre a bocca aperta, ma oggi è di un Altro campione che dobbiamo cantare le gesta. Troy Bayliss non smette di stupire: a 49 anni anni ha sbaragliato la concorrenza, in sella alla Ducati, in gara-1 nella Superbike australiana a Hidden Valley. Partito dalla pole, ...

Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso - lite sull'ultimo sorpasso/ Video - MotoGp 2018 Assen : gara rovinata : Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso, lite sull'ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen: il dottore "mi ha rovinato la gara", la replica del "Dovi"... l’ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen ha acceso un botta e risposta tra i due piloti italiani. Oltre cento sorpassi, una gara ricca di emozioni ma anche di polemiche: Rossi e Dovizioso hanno gettato via la possibilità di salire sul podio al penultimo giro, con il Dottore pronto a ...

MotoGP - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Il Mondiale Piloti : Marquez distanzia ancor di più Valentino Rossi. Gp Olanda 2018 (Assen) : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:41:00 GMT)

Valentino Rossi punge Dovizioso : "Il suo sorpasso? Poco intelligente" : Il gran premio di Assen è stato conquistato dalla Spagna visto che Marquez, Rins e Vinales si sono prese le prime tre posizioni. Andrea Dovizioso ha chiuso la sua gara al quarto posto davanti al ...

MotoGp - Dovizioso risponde a Valentino Rossi : 'ha sbagliato valutazione - vi spiego perchè' : Andrea Dovizioso risponde a Valentino Rossi dopo l'episodio che li ha visti protagonisti oggi al Gp d'Olanda sul circuito di Assen Marc Marquez ha trionfato, oggi, ad Assen, al termine di un Gp d'...