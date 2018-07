Vaccini | per l’iscrizione a scuola basterà l’autocertificazione ancora per un anno

Vaccini - verso l’autocertificazione (senza documenti sanitari) per frequentare la scuola? : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Potrebbe bastare l’autocertificazione dei genitori per permettere ai figli di frequentare la scuola a partire da settembre. La vaccinazione resterà obbligatoria da 0 a 16 anni, ma l’adulto non dovrà portare la documentazione Asl, la cui scadenza di presentazione è prevista per martedì 10 luglio, per iscrivere il minore all’anno scolastico 2018-2019; in ottemperanza alla legge ...

Vaccini : autocertificazione per la frequenza a scuola : Importante novità in tema di Vaccini e obbligo vaccinale. Per poter entrare in classe il prossimo settembre, potrebbe bastare che i genitori presentino un’autocertificazione delle avvenute vaccinazioni e non – come previsto dalla legge – la certificazione di avvenuta vaccinazione da parte della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio 2018. Sarebbe questo, a quanto si apprende, il contenuto di un ...

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all'obbligo : Tra proroghe e ipotesi di riforma, il governo vuole cambiare la norma sui Vaccini. Ma nonostante le coperture in rialzo, è presto per rinunciare all'obbligo

Vaccini : proposta di legge per abolire l’obbligo - raccolta firme in 1.600 Comuni : “Un mese solo per dimostrare alla politica che siamo determinati e organizzati: 1.600 Comuni italiani coperti direttamente dai cittadini promotori per raccogliere i moduli nel mese di agosto, contarli e prepararli, pronti a richiedere con i primi di settembre di essere ascoltati da una delle due Camere. La libertà la conquisteremo noi genitori, per amore di tutti i figli“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di ...

