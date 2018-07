Vaccini | per iscriversi a scuola l’autocertificazione resta valida ancora un anno 

Vaccini - basterà l'autocertificazione per poter entrare in classe a settembre : Per i Vaccini basterà l'autocertificazione. Per poter entrare in classe il prossimo settembre, potrebbe bastare che i genitori presentino un'autocertificazione delle avvenute...

Vaccini : autocertificazione per la frequenza a scuola : Importante novità in tema di Vaccini e obbligo vaccinale. Per poter entrare in classe il prossimo settembre, potrebbe bastare che i genitori presentino un’autocertificazione delle avvenute vaccinazioni e non – come previsto dalla legge – la certificazione di avvenuta vaccinazione da parte della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio 2018. Sarebbe questo, a quanto si apprende, il contenuto di un ...

Vaccini - basterà l'autocertificazione per poter entrare in classe a settembre : Per i Vaccini basterà l'autocertificazione. Per poter entrare in classe il prossimo settembre, potrebbe bastare che i genitori presentino un'autocertificazione delle avvenute...

Per un altro anno basterà autocertificare i Vaccini : Per mandare i propri figli a scuola sarà sufficiente anche per il prossimo anno autocertificare le avvenute vaccinazioni. È quanto prevede, secondo fonti ministeriali di HuffPost, una circolare interministeriale Istruzione-Salute che dovrebbe essere annunciata domani nel corso di una conferenza stampa dei ministri competenti, Giulia Grillo (Salute) e Marco Bussetti (Istruzione, Università e Ricerca).Anche per l'anno ...

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all'obbligo : Tra proroghe e ipotesi di riforma, il governo vuole cambiare la norma sui Vaccini. Ma nonostante le coperture in rialzo, è presto per rinunciare all'obbligo

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all’obbligo : La ministra della Salute Giulia Grillo – Foto Andrea Di Grazia/LaPresse Eliminare del tutto l’obbligo per i Vaccini. Prorogare la scadenza per la consegna del certificato vaccinale per l’iscrizione a scuola, fissata per il 10 luglio. Non è chiaro cosa intenda fare il governo sul tema. Ma è chiaro che le due forze che si sono opposte alla legge Lorenzin, ovvero Lega e Movimento 5 stelle, ora che si trovano insieme al governo ...

Nessun obbligo dei Vaccini per le iscrizioni a scuola : Il Ministero delle Salute, in accordo con il Ministero della Pubblica istruzione, sta per diffondere un circolare che congela l’obbligo

Vaccini : proposta di legge per abolire l’obbligo - raccolta firme in 1.600 Comuni : “Un mese solo per dimostrare alla politica che siamo determinati e organizzati: 1.600 Comuni italiani coperti direttamente dai cittadini promotori per raccogliere i moduli nel mese di agosto, contarli e prepararli, pronti a richiedere con i primi di settembre di essere ascoltati da una delle due Camere. La libertà la conquisteremo noi genitori, per amore di tutti i figli“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di ...

Obbligo dei Vaccini a scuola - probabile rinvio dei termini per i certificati : Potrebbe essere prorogata la scadenza del 10 luglio che fissa i termini per la presentazione della certificazione di avvenuta vaccinazione ai fini dell'iscrizione a scuola per l'anno scolastico 2018/19. Sarebbe questa la strada in valutazione da parte del Governo in merito alla questione dell'Obbligo vaccinale per andare a scuola. Dal momento che il termine ultimo è vicino e non ci sarebbero i tempi tecnici per ...

Scuola - per le iscrizioni niente obbligo dei Vaccini : L?atto amministrativo è già pronto al Ministero delle Salute e questa settimana sarà diffuso, d?accordo con il Ministero della Pubblica istruzione. È una...

Vaccini - Ministero della Salute : obbligo per la scuola - si lavora a una proroga : Il Ministero della Salute ha precisato che non esiste al momento alcuna ipotesi di cancellazione dell’obbligo di certificazione delle dieci vaccinazioni, necessarie per l’iscrizione a scuola: il Ministro Giulia Grillo, fanno sapere dal Ministero, ha già spiegato che non ci saranno problemi per i ragazzi che dovranno iscriversi e che è allo studio una proroga alla data del 10 luglio, termine ultimo per presentare ...

Vaccini - microbiologi : “Tour in 3 tappe per misurare l’applicazione del Piano Nazionale” : Un tour in tre tappe per misurare l’applicazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, con un focus su pertosse, morbillo, rosolia, parotite e varicella. Partirà il 2 luglio da Milano, per poi toccare quest’anno anche Perugia e Cagliari, un’iniziativa promossa dall’Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani, di concerto con l’Istituto superiore di sanità e il contributo non condizionato di DiaSorin, ...

Domodossola - Vaccini in stanze diverse per migranti e bambini/ Sindaco : “Non sono razzista - la gente è stufa” : stanze vaccinazioni separate per bambini e migranti. Domodossola, il Sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:21:00 GMT)

Vaccini in stanze separate per bambini e migranti/ Domodossola - assessore regionale immigrazione : "È assurdo" : stanze vaccinazioni separate per bambini e migranti. Domodossola, il sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:34:00 GMT)