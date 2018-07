Vaccini | l’infettivologa | “Con l’obbligo depotenziato scendono le coperture”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il ‘depotenziamento’ dell’obbligo, unito alle frasi del ministro Salvini sulla pericolosità dei, rischiano di far perdere rapidamente i progressi fatti negli ultimi mesi sulle coperture vaccinali. Lo afferma Susanna Esposito, presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (Waidid), commentando l’ipotesi di autocertificazione. “E’ ovvio che l’autocertificazione è un depotenziamento, di fatto si torna alla situazione che c’era prima della legge – afferma Esposito -. Se si unisce questo alle dichiarazioni recenti sulla pericolosità deida parte di membri del governo si genera confusione nelle famiglie, con il risultato che le coperture torneranno a scendere. E’ un vero peccato soprattutto perché la legge stava dando ottimi risultati, con i tassi in risalita sia per ...