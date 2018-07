Vaccini | la Lorenzin | “Il pregiudizioni vince sulla verità scientifica”

meteoweb.eu

: @AnnalisaChirico Anche la Legge Lorenzin sui vaccini sta funzionando magnificamente (ce la copiano all’estero) ma p… - RobertoBurioni : @AnnalisaChirico Anche la Legge Lorenzin sui vaccini sta funzionando magnificamente (ce la copiano all’estero) ma p… - stefano61t : RT @FaberVonCastell: Una foto per non dimenticare il contesto in cui è nata la sciagurata legge 119/2017 sui #vaccini. Lorenzin in una cena… - aurelia_bottini : Sono talmente idioti da depotenziato anche il decreto Lorenzin sui vaccini. -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Oggi il campione @Zaytsev e la sua famiglia sono stati sottoposti ad un feroce e violento attacco via social solo per aver postato la foto di un gesto che dovrebbe essere normale: la vaccinazione della figlia. Nel frattempo e’ stata varata una circolare interministeriale che di fatto depotenzia l’attuazione pratica del decreto. Non ho colto valutazioni sulle coperture vaccinali o su come si garantira’ la sicurezza nelle classi per i bimbi che non possono essere vaccinati nel dibattito della maggioranza di governo, continuo invece a leggere le dichiarazioni di importanti esponenti del mondo della medicina che esprimono la propria preoccupazione”. Cosi’ in una nota Beatrice, leader di Civica Popolare, che aggiunge: “E’ una giornata in cui il pregiudizio ha sicuramente vinto sul valore della verita’ scientifica e che ...