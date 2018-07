Vaccini | basterà l' autocertificazione per poter entrare in classe a settembre

Per un altro anno basterà autocertificare i Vaccini : Per mandare i propri figli a scuola sarà sufficiente anche per il prossimo anno autocertificare le avvenute vaccinazioni. È quanto prevede, secondo fonti ministeriali di HuffPost, una circolare interministeriale Istruzione-Salute che dovrebbe essere annunciata domani nel corso di una conferenza stampa dei ministri competenti, Giulia Grillo (Salute) e Marco Bussetti (Istruzione, Università e Ricerca).Anche per l'anno ...