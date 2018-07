Vaccini | basterà l' autocertificazione per l' iscrizione a scuola

Vaccini - per il prossimo anno basterà l'autocertificazione : Per mandare i propri figli a scuola basterà autocertificare le vaccinazioni obbligatorie. È questo quanto previsto anche per il prossimo anno secondo quanto rivelato da fonti ministeriali all'Huffingtonpost. "Garantiremo a tutti i bambini e i ragazzi di frequentare la scuola", afferma il portavoce del ministro della Salute Giulia Grillo, che in questo modo, quindi, non conferma né smentisce la notizia. La circolare dovrebbe esssere presentata ...

