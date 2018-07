Vaccini | autocertificazione per la frequenza a scuola

meteoweb.eu

Vaccini, per frequentare la scuola basterà l'autocertificazione

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Importante novità in tema die obbligo vaccinale. Per poter entrare in classe il prossimo settembre, potrebbe bastare che i genitori presentino un’delle avvenute vaccinazioni e non – come previsto dalla legge – la certificazione di avvenuta vaccinazione da parte della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio 2018. Sarebbe questo, a quanto si apprende, il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. L'articoloper laMeteo Web.