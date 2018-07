Vaccinazioni | per il prossimo anno scolastico basterà un’autocertificazione

Vaccinazioni : la SIPPS lancia l’allarme - si rischia di perdere quanto di buono fatto fino ad oggi : Le dichiarazioni in merito alle Vaccinazioni rilasciate nei giorni scorsi da alcuni Membri del Governo Italiano non possono non preoccupare la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, “in quanto – spiegano gli esperti della SIPPS – sembrano evidenziare una inadeguata conoscenza del grave pericolo tuttora rappresentato dalle malattie prevenibili con le Vaccinazioni, e fanno temere che, in nome di posizioni ideologiche prive di ...