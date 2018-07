Vaccina la figlia | insulti e minacce per Zaytsev | “Zingaro Spero che Salvini ti rimandi

Volley - Ivan Zaytsev attaccato e insultato sui social. Motivo? Ha Vaccinato la figlia contro il meningococco : Ivan Zaytsev è stato attaccato brutalmente sui social network dopo aver postato una foto con la piccola Sienna, la figlioletta nata pochi mesi fa. Lo Zar l’ha vaccinata contro il meningococco e ha voluto rendere partecipi i suoi followers anche per sensibilizzare sull’importanza di vaccinare i più piccoli. La stella della Nazionale Italiana di Volley, che si sta godendo un piccolo momento di relax prima di ributtarsi nel pieno della ...

"Caro Salvini - mia figlia è morta perché non Vaccinata e io ne sono colpevole. Dieci non sono inutili" : "Non voglio rivolgermi al Salvini ministro, ma al Salvini padre". Antonella Salimbene ha perso la figlia Azzurra a 11 anni, morta dell'unica malattia per cui non era vaccinata, una meningite fulminante da meningococco C . In una lettera pubblicata su Vanity Fair, la donna si rivolge al ministro dell'Interno, commentando le parole da lui pronunciate nel corso di un intervento a Radio Studio54, durante il quale ha affermato che "Dieci vaccini ...

«Caro Salvini - mia figlia è morta perché non era Vaccinata» : «Dieci vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi». Quelle parole, pronunciate da Matteo Salvini a Radio Studio 54, hanno scatenato reazioni indignate, e non solo da parte della comunità scientifica. Antonella Salimbene, una madre di Casalmaiocco, provincia di Lodi, nel 2014 ha perso sua figlia Azzurra (nella foto), che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata. Ha scritto a ...

Bimba non Vaccinata muore a 6 anni di meningite - il padre : "Mia figlia portata via in quattro ore" : E' bastato un solo vaccino non fatto e Giulia, sei anni, è morta. La bambina, come racconta il padre a Stasera Italia, non ha potuto presentarsi all'appuntamento prefissato perché aveva un po' di ...

