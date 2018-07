Una donna di 92 anni ha ucciso il figlio 72enne, che aveva minacciato di portarla in una casa di riposo dopo che l'anziana si era lamentata del modo in cui veniva trattata.E' avvenuto a Fountain Hills, in Arizona, una cinquantina di chilometri a nordest di Phoenix. L'anziana ha raccontato alle autorità di aver ucciso il figlio sparandogli diversi colpi con due pistole, una comperata in una armeria e l'altra lasciatale dal marito defunto.(Di mercoledì 4 luglio 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Usa casa