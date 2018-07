: Usa,lutto federale per strage Annapolis - TelevideoRai101 : Usa,lutto federale per strage Annapolis -

A 5 giorni dalladi, nel Maryland, il presidente Usa Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta fino al tramonto in tutti gli edifici federali in onore dei 5 giornalisti uccisi nel quotidiano Capital Gazette. Trump è stato criticato per il ritardo nella decisione, dopo la richiesta del sindaco Gavin Buckley, che sostiene che il suo appello era stato respinto; particolare smentito dalla Casa Bianca. Per laè stato arrestato un uomo che era in causa con il giornale. Ha sparato e aveva dell'esplosivo.(Di mercoledì 4 luglio 2018)