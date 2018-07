Usa | Fed ottimista per inflazione al 2% 

Usa - lutto federale per strage Annapolis : 00.01 A 5 giorni dalla strage di Annapolis, nel Maryland, il presidente Usa Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta fino al tramonto in tutti gli edifici federali in onore dei 5 giornalisti uccisi nel quotidiano Capital Gazette. Trump è stato criticato per il ritardo nella decisione, dopo la richiesta del sindaco Gavin Buckley, che sostiene che il suo appello era stato respinto; particolare smentito dalla Casa Bianca. Per la strage è stato ...

Usa - giudice federale ordina lo stop alla detenzione a tappeto dei richiedenti asilo : Dopo il via libera della Corte suprema al ' travel ban ', la battaglia legale , oltre che politica, sui migranti va avanti senza esclusione di colpi negli Stati Uniti. Un giudice federale del ...

Matteo Salvini - parroco lo accUsa durante la messa e i fedeli lasciano la Chiesa : ... significa fare politica punto e basta. L'ha fatta, domenica mattina alla messa delle 8.30, don Federico Pompei nella piccola Chiesa di Villa Rosa, una frazione di Martinsicuro al confine tra Marche ...

Deutsche Bank non supera gli 'stress test' - unica bocciata negli Usa dalla Fed : Considerata un tempo come una delle principali colonne portanti della solidità, affidabilità e potenza dell'economia e della finanza Made in Germany , Deutsche Bank si è trasformata negli ultimi anni ...

Deutsche Bank - divisione Usa non passa gli stress test della Fed. Rimandate Goldman Sachs e Morgan Stanley : La seconda parte degli stress test condotti dalla Federal Reserve – quella che esamina la qualità della gestione e dei piani di capitale – ha bocciato la divisione statunitense di Deutsche Bank. Nel suo esame qualitativo, la banca centrale americana ha trovato “carenze ampie e critiche” nei sistemi interni di controllo e nei dati. Il gruppo tedesco è l’unico tra i 35 istituti esaminati dalla Fed a non aver ricevuto ...

Usa : Deutsche Bank 'bocciata' dalla Fed : La Federal Reserve approva i piani di distribuzione di capitale di 34 banche. La divisione tedesca non passa l'esame per debolezze materiali nei controlli -

Chi scrive i pezzi di Fedez? L'artista risponde tirando in caUsa Ermal Meta : FUNWEEK.IT - Qualche giorno fa, Fedez è intervenuto via social con una lunga e polemica Instagram Story per chiarire una volta per tutte come stanno le cose con la scrittura dei suoi pezzi dopo rumor ...

Federlegno : “In Cina e Usa vola export arredamenti” : Roma, 28 giu. -(AdnKronos) – E’ un settore che conosce continui successi quello dell’arredamento Made in Italy che si conferma ai vertici su alcuni dei principali mercati mondiali. Come spiega una analisi del Centro Studi di FederlegnoArredo, l’Italia si conferma come primo fornitore di arredamento della Cina con una quota di mercato del 21,9%, seguita da Germania (15,2%) e Vietnam (8,7%). E nel 1° trimestre 2018 le ...

Alfonso Bonafede - ministro senza coraggio : l'accUsa dei colleghi avvocati : Il coraggio, in politica è come il carisma: 'se uno non ce l' ha mica se lo può dare', diceva Don Abbondio. E, pure se la sua figura evoca nel sussurro, nei gesti gentili e nella timidezza un po' claustrale il ...

Usa - continua a crescere l'indice FED di Richmond : Teleborsa, - l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero cresce per il secondo mese consecutivo dopo il crollo registrato ad aprile. Nel mese di giugno l'indicatore , che sintetizza lo stato ...

Vescovo trasferisce preti : parrocchiani in fuga/ Usa - protesta dei fedeli e il Vaticano indaga... : A Memphis negli Stati Uniti centinaia di parrocchiani hanno abbandonato le loro parrocchie seguendo i propri ex parroci dopo diversi trasferimenti voluti dal nuovo Vescovo(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:49:00 GMT)