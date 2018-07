Usa | Donald Trump cancella “fattore razza” in ammissione college

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

SUsan Sarandon - arrestata durante le proteste contro Donald Trump : Susan Sarandon è stata arrestata e poi rilasciata dopo una manifestazione a Washington contro il Presidente Donald Trump e la sua politica nei confronti degli immigrati. La protagonista di Thelma & ...

Usa - Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio : Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio proviene da NewsGo.

Corte Suprema dà ragione a Donald Trump su limitazione ingressi dei musulmani negli Usa : Le limitazioni dei visti per i cittadini di cinque paesi a maggioranza musulmana resteranno in vigore. Questa la decisione a maggioranza della Corte Suprema su uno dei provvedimenti simbolo dell'amministrazione di Donald Trump. Per i giudici la misura rientra nei poteri del presidente e non discrimina i musulmani.Continua a leggere

David Lynch shock - dall’enigma Twin Peaks 4 a Donald Trump “Tra i più grandi presidenti Usa della storia” : Dopo la fine del revival, David Lynch è sempre stato ambiguo su un possibile Twin Peaks 4. Inizialmente, il regista è stato pressato dal pubblico, ansioso di scoprire cosa si celasse dietro quella sconvolgente conclusione e se effettivamente la serie cult fosse giunta al termine. Senza indugio, l'emblematico cineasta ha replicato di non avere in programma nessun'altra stagione per la sua creatura. Almeno per i prossimi dieci anni, come ...

Usa - Donald Trump : “L’élite? Io sono migliore dell’élite” : Usa, Donald Trump: “L’élite? Io sono migliore dell’élite” Usa, Donald Trump: “L’élite? Io sono migliore dell’élite” Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump: “L’élite? Io sono migliore dell’élite” proviene da NewsGo.

Ivana Trump e la lotta contro l’obesità negli Usa : “L’unica debolezza di Donald era il Big Mac” : l’obesità è un’emergenza in America, e lo sta diventando anche in Italia. Perciò Ivana Trump, prima moglie del presidente degli Stati Uniti, ha deciso di allearsi con il nutrizionista italiano Gianluca Mech allo scopo di combatterla. Lo faranno promuovendo negli Usa la «Italiano Diet», che in sostanza consente di perdere peso senza rinunciare al gu...

Donald Trump - nuovo successo diplomatico : negli Usa - con Canada e Messico - i Mondiali di calcio 2016 : ... e dopo il voto ha twittato la sua soddisfazione: 'Gli USA, con Messico e Canada, hanno appena avuto la Coppa del Mondo di calcio. Congratulazioni, e' stato un grande e duro lavoro!'.

Donald Trump e Kim Jong-un - a Singapore il ‘non-presidente’ Usa ha fatto un bel passo indietro : Due cose possono esser dette con assoluta sicurezza dopo lo “storico” incontro, in quel di Singapore, tra Donald Trump e Kim Jong-un. 1. La prima – molto consolatoria e ovvia, ma altrettanto volatile ed effimera – è che, nel catulliano alternarsi d’odio e d’amore tra i due protagonisti, il secondo è infinitamente meno peggio del primo. Ovvero: che molto meno angosciante è, per il pianeta Terra, assistere al pur sconcertante e non ...

Nord Corea - ‘atteso sbarco di McDonald’s. È frutto della distensione con gli Usa’ : Forse non scherzava quando nel 2016, in piena campagna elettorale, Donald Trump affermò di voler discutere con Kim Jong-un la denuclearizzazione della penisola Coreana davanti ad un hamburger. Secondo un rapporto della CIA ripreso da NBC News, McDonald’s potrebbe presto sbarcare nel Regno eremita. Una prospettiva su cui concorda l’advisor del governo sudCoreano Chung-in Moon, per il quale Pyongyang sarebbe disposto ad accogliere la nota catena ...

Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

Due pastori incendiari incoronano l'evangelico Donald Trump a GerUsalemme : Ma per la preghiera di apertura e la benedizione finale il presidente ha dato l'incarico a due rappresentanti del mondo evangelico con curricula fitti di dichiarazioni incendiarie, controversie...