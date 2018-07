USA | 60 diversi incendi devastano l’Ovest | centinaia di case distrutte e migliaia di

Deputati USA per la prima volta in Russia dopo diversi anni - : Il senatore repubblicano John Kennedy ha detto ai giornalisti che ha in programma di parlare del commercio e dell'economia, ma ha accompagnato l'enumerazione delle voci dell'ordine del giorno con l'...

USA - sparatoria in sede giornale del Maryland : diversi morti/ Video ultime notizie - attentato Capital Gazzette : Usa, sparatoria in sede giornale del Maryland: diversi morti. ultime notizie, attentato alla redazione del Capital Gazzette: ipotesi terrorismo, il Video(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:24:00 GMT)

USA - sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis - Maryland. Media : “Diversi morti” : Una sparatoria è stata segnalata dal Baltimore Sun presso la sede di un giornale ad Annapolis, in Maryland. Secondo i Media locali ci sono diversi morti tra le persone colpite. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria ha avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un’importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun. L’emittente Fox News, riferisce che secondo informazioni ...

Maltempo USA : violente tempeste generano diversi tornado e chicchi di grandine come palle da baseball [GALLERY] : 1/15 ...

USA - Super Tuesday : voto in diversi Stati : 9.02 Americani alle urne in 8 Stati in questo "Super Tuesday", uno degli appuntamenti elettorali più importanti dell'anno in attesa delle elezioni di metà mandato, a novembre. Diverse le donne in campo per la nomination.In California,lo Stato più vasto e popoloso, ha vinto per i democratici Dianne Feinstein. In South Dakota ha vinto per i Repubblicani, Kristi Noem. In Alabama le primarie democratiche sono andate all'ex Miss America, Mallory ...

Giornata Internazionale della Biodiversità 2018 celebrata al Lago di PergUSA : ... Dominique, Mariarita e Letizia del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Kore , che hanno raccontato la fiaba "Biodiversità: un mondo tutto da scoprire", da loro stesse scritta ...

Privacy - diversi siti USA offline in Europa : dal Chicago Tribune al Los Angeles Times : Dal New York Daily News al Chicago Tribune, dal Los Angeles Times all’Orlando Sentinel e al Baltimore Sun. diversi siti statunitensi sono momentaneamente offline in Europa dopo l’entrata in vigore del Gdpr, il Regolamento generale per la protezione dei dati, che dovrà essere applicato anche dai ‘big’ americani di internet da Google a Facebook. Le nuove norme Ue a tutela della Privacy, che riporta il controllo dei propri dati ...

“Diversi palestinesi morti”. Medio Oriente in fiamme : violenti scontri per il trasferimento dell’ambasciata USA a GerUSAlemme : Nella Striscia di Gaza è in atto uno sciopero generale, che riguarda le scuole, le università, le banche e i negozi. L’obiettivo è quello di permettere ai palestinesi di partecipare in massa alla marcia ”del milione” contro l’inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme e per il Giorno della Nakba, o Catastrofe, come nei Territori viene commemorata la fondazione di Israele. L’appello a manifestare è ...