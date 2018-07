Uruguay-Francia | Cavani getta la spugna | non ci sarà

Ahi Uruguay - Cavani non si allena : niente Francia! : Edinson Cavani sarà costretto a saltare il quarto di finale dei Mondiali contro la Francia, l’Uruguay perde il proprio campione Sembra sempre più improbabile un recupero di Edinson Cavani per il match dei quarti di finale dell’Uruguay contro la Francia in programma venerdì. A tre giorni dalla gara la Celeste si è allenata nel ritiro di Nizhni Novgorod senza il suo attaccante vittima di un infortunio che lo ha costretto ad ...

Mondiali : guai per l’Uruguay. Cavani verso forfait contro la Francia : Cattive notizie per Edinson Cavani, protagonista dell’ottavo di finale vinto dall’Uruguay sul Portogallo. Dopo avere realizzato la doppietta del 2-1 per la Celeste, che ha eliminato i campioni d’Europa in carica, l’attaccante è stato costretto a uscire per un problema al polpaccio. Cavani difficilmente sarà presente nel match dei quarti contro la Francia, in programma venerdì. La risonanza magnetica, alla quale è ...

Mondiali 2018 - l’infortunio di Cavani è piuttosto serio. Quasi certa l’assenza in Uruguay-Francia : L’entusiasmo per la qualificazione ai quarti di finale si è un po’ affievolito in casa Uruguay. I primi accertamenti svolti da Edinson Cavani, infortunatosi nel match vinto contro il Portogallo (doppietta del Matador), non portano buone notizie. Per l’attaccante, che attende il risultato dell’ecografia, si dovrebbe trattare di rottura fibrillare del gemello della gamba destra. Una diagnosi che renderebbe impossibile la presenza ...

Uruguay - Cavani indisponibile per la Francia : rottura fibrillare del gemello : La gioia per l'accesso ai quarti di finale è già smorzata, in casa Uruguay. Infatti, dai primi accertamenti svolti da Edinson Cavani non emergono buone notizie. Per l'attaccante, che attende il ...

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2%. Nel pomeriggio Francia-Argentina 47.4% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share (il pre e il post partita hanno raccolto complessivamente 4.248.000 spettatori con il 26.9%). A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% ...

Mondiali 2018 - Tabellone quarti di finale : Francia-Uruguay apre le danze. Brasile e Spagna a completare il quadro? Calendario - date - programma : Francia-Uruguay sarà il primo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Ieri si è aperta la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, il Tabellone degli ottavi di finale ha per il momento confermato i pronostici della vigilia e ci ha regalato la sfida più scontata sulla carta: i transalpini si sono imposti sulla derelitta Argentina di uno spento Leo Messi, i sudamericani hanno sconfitto il Portogallo di un anonimo Cristiano ...

Uruguay-Francia - quarti di finale Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Mondiali 2018 - l'Uruguay batte 2-1 il Portogallo : ai quarti contro la Francia : l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez vince per 2-1 contro il Portogallo di Fernando Santos e vola così ai quarti di finale del Mondiale in Russia. I gol della vittoria portano la firma del Matador ...

Messi e Cristiano Ronaldo in ombra - l’eliminazione ai Mondiali è una macchia in carriera : non è più tempo di individualità - Francia e Uruguay più squadre : Si è concluso il secondo match valido per gli ottavi di finale ai Mondiali in Russia, una giornata che può essere considerata storica e per l’eliminazione delle due stelle della competizione, Messi e Cristiano Ronaldo. Per la squadra di Sampaoli la competizione può considerarsi shock, qualificazione dalla fase a gironi al fotofinish, agli ottavi prestazione deludente e difesa imbarazzante. Lo stesso Messi ha deluso, mai al centro del ...

Uruguay-Francia - quarti di finale Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv : Francia e Uruguay si affronteranno nel primo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. I transalpini hanno surclassato l’Argentina, i sudamericani si sono imposti sul Portogallo: entrambe le squadre avevano vinto i rispettivi gironi e hanno confermato i pronostici della vigilia eliminando le corazzate guidate da Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Venerdì 6 giugno i Galletti e la Celeste daranno vita a una sfida stellare che vale il pass ...

Mondiali - Uruguay batte Portogallo 2-1. Va ai quarti e sfida la Francia : L' Uruguay vola ai quarti di finale della Coppa del Mondo in Russia. A Sochi, negli ottavi battuto 2-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo . A segno Cavani al 7' del primo tempo, poi pareggio di Pepe al 55' e raddoppio del Matador al 62' , fuori per ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Francia e Uruguay le due qualificate ai quarti : il quadro dopo le prime partite [FOTO] : Francia e Uruguay accedono ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: ecco la situazione del Tabellone dopo le prime due gare degli ottavi-- Passati i gironi, il sabato dei Mondiali di Russia 2018 regala l’inizio della fase ad eliminazione diretta: adesso non si può più sbagliare. Lo sa bene l’Argentina di Leo Messi che abbandona, mestamente, la competizione per nazionali sconfitta dalla Francia per 4-3 nella gara del pomeriggio. ...

Mondiali 2018 - l’avversaria della Francia ai quarti di finale. Sfida con Uruguay e Portogallo : La Francia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. I transalpini hanno sconfitto l’Argentina mettendo in mostra un grandissimo gioco offensivo e proseguiranno la propria avventura nella rassegna iridata. i Galletti hanno letteralmente surclassato l’Albiceleste guidata da Leo Messi e si sono ampiamente meritati il passaggio del turno candidandosi a un ruolo di assoluta protagonista anche per la vittoria ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo : Francia-Argentina- Via agli ottavi di finale. Alle 16:00 in campo Francia-Argentina, alle 20.00 sarà il turno di Uruguay-Portogallo. Argentina in campo con il 4-4-2. Bocciato ancora Higuain, Aguero e Messi formeranno la coppia d’attacco. Occhio alla Francia. Deschamps si affiderà al 4-3-3. Dembelè in campo dal 1′. Nel match delle 20.00, occhio all’Uruguay: Suarez e […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: ...