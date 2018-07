Uozzap | La7 imita Rai 1 e riciccia le teche in access

davidemaggio

(Di mercoledì 4 luglio 2018), La7 Spezzoni di vecchi programmi, filmati di repertorio, memorabilia e gag d’archivio. La7 si fa il suoté. Un promo in onda proprio in queste ore annuncia infatti che da domenica prossima, 8 luglio, alle 20.30 verrà proposto, un nuovo programmino-riempitivo che raccoglierà contenuti d’archivio trasmessi dalla stessa rete terzopolista. In tempi di magra estiva, del resto, quale occasione migliore perre (e riciclare) vecchi filmati? Il programma, lanciato con sottotitolo “la tv in chat“, riproporrà alcuni momenti andati in onda in passato su La7. Nel promo, ad esempio, si vedono spezzoni di Se Stasera Sono Qui, il programma satirico condotto nel 2014 da Teresa Mannino, di Niente di Personale con Antonello Piroso e di Very Victoria, il talk show con la Cabello. Tutto materiale d’antan. Un’idea che ricalca moltissimo il ...