Unsane | tutto un film pensato per poter girare con un iPhone

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ma perché mai un cineasta noto e con buona credibilità ad Hollywood come Steven Soderbergh gira uncome? Come mai nello stesso anno in cui ha realizzato La truffa dei Logan (per giunta in totale autonomia, senza studios, ma con star come Daniel Craig, Channing Tatum e Adam Driver e buoni valori produttivi), gira anche qualcosa di molto più piccolo e a basso budget che però non è più audace, più particolare o più soddisfacente, anzi sembra un prodotto di quelli su commissione e senz’anima? La risposta che fornisce lo stesso regista è che si tratta di unsperimentale girato con l’, tuttavia è evidente che quando il tuoè più promosso per il fatto di essere stato girato con una certa tecnologia che per la sua trama, i suoi pregi o semplicemente la sua bontà, è comunque un brutto presagio.è un thriller di una volta e non proprio raccontato benissimo, ...