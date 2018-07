Uno zucchero scudo per il cuore dopo l’infarto

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) – Da unonaturale la speranza futura di un dolcificante amico del. Il trealosio – prodotto da diversi organismi quali piante, insetti, lieviti o batteri, contenuto nel miele e usato anche come additivo alimentare – si è dimostrato in grado di ridurre il rimodellamento cardiaco post-infarto, la causa principale dello scompenso cardiaco. Lo suggerisce uno studio condotto su modelli animali dal Laboratorio di fisiopatologia vascolare dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con l’università Sapienza di Roma e la Rutgers New Jersey Medical School americana. Il lavoro, pubblicato sul ‘Journal of the American College of Cardiology’, secondo gli autori potrebbe aprire la strada a interventi terapeutici più efficaci contro la ‘sindrome delstanco’. Una ...