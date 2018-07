Uno zucchero scudo per il cuore dopo l’infarto : Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) – Da uno zucchero naturale la speranza futura di un dolcificante amico del cuore. Il trealosio – prodotto da diversi organismi quali piante, insetti, lieviti o batteri, contenuto nel miele e usato anche come additivo alimentare – si è dimostrato in grado di ridurre il rimodellamento cardiaco post-infarto, la causa principale dello scompenso cardiaco. Lo suggerisce uno studio condotto su ...