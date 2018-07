Unigram | introdotto un nuovo design “bubbles” per i messaggi

surface-phone

(Di mercoledì 4 luglio 2018), il client non ufficiale di Telgram più apprezzato sul Micrososft Store, ha appena ricevuto unaggiornamento numerato 1.6.159 per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Novitàil“bubble” nelle chat: adesso ihanno una forma più circolare e moderna simile a quella di Telegram X per Android e iOS. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download- A Telegram universal experience (Free, Windows Store) →