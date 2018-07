Una tv meno morbosa | ecco la Vita in diretta che spero di condurre

Indonesia - il Monte Agung erutta per la 3ª volta in meno di Una settimana : lava e colonna di cenere alta 2 km [GALLERY] : 1/28 ...

TIM attacca con cinque offerte da 10 - 82 euro al mese - ciascUna con almeno 20 GB di internet : TIM ha comunicato quali offerte tenteranno di ingolosire da oggi gli ex clienti rivoltisi altri lidi. Non sappiamo tuttavia fino a quando saranno attivabili L'articolo TIM attacca con cinque offerte da 10,82 euro al mese, ciascuna con almeno 20 GB di internet proviene da TuttoAndroid.

Grillo in auto per le strade di Roma : “Nemmeno Una buca”. E al fotografo che lo segue : “Fatti Una vita” : Beppe Grillo, il garante del M5s, ha lasciato la città di Roma dopo aver pernottato all’Hotel Forum. Su Facebook, ha pubblicato un video in cui veste i panni del “moralizzatore del traffico”, come lui stesso ha scritto. Durante l’uscita dalla Capitale, in auto, ha detto: “Non vedo nemmeno una buca“, riferendosi alle polemiche sulle strade dissestate. Poi, vedendo un fotografo (o videomaker) che lo seguiva col ...

F1 - Raikkonen contento a metà : “non è stato un disastro - ma nemmeno Una giornata perfetta” : Il pilota della Ferrari ha commentato la prima giornata di libere andate in scena sul circuito di Spielberg, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria regala quasi gli stessi risultati delle prima, con i due piloti della Mercedes che dettano il ritmo chiudendo davanti a tutti. Lewis Hamilton è il più veloce in pista come accaduto al mattino, il britannico firma un 1:04.579 con ...

Sembra assurdo - ma a 105 anni il rischio di morire cresce meno che a 75. Una ricerca : Fino all'età di 80 anni circa il rischio di mortalità aumenta, ma poi decelera fino a raggiungere un livello costante dopo i 105 anni. Il rischio di mortalità diminuisce nel tempo anche a queste età estreme. Quindi, se esiste un limite alla longevità, questo non è stato ancora raggiunto. Sono le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università La Sapienza, Roma Tre, Berkeley ...

Maryland - sangue in redazione : almeno 5 morti in Una sparatoria : Phil Davis ha coperto in tempo reale la sparatoria nella sede del suo giornale. Il reporter del Capital Gazette, il quotidiano di Annapolis (Maryland) che sotto il controllo del Baltimore Sun ha una tiratura giornaliera di circa 30mila copie al giorno, ha raccontato i colpi dell'orrore che hanno raggiunto diverse persone in redazione. A esploderli è stato un attentatore che, dopo un primo tentativo di fuga, è stato preso in custodia dello ...

Mondiali Russia 2018 – Tutti pazzi per Mbappè : il baby fenomeno che somiglia ad Una… Tartaruga Ninja [GALLERY] : Mondiali Russia 2018, pazzi per Kylian Mbappè: l’attaccante della Francia è il più gettonato per selfie e autografi Tifosi francesi pazzi di Kylian Mbappè. Sarà per la sua bravura, o magari per la simpatia che ispira la sua somiglianza a ‘Donatello’ delle Tartarughe Ninja, come lo hanno ribattezzato nello spogliatoio del PSG, ma l’attaccante francese è uno dei più gettonati per selfie e autografi.L'articolo ...