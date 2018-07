Una mostra su Nelson Mandela accoglie chi arriva in aeroporto

Sex & Revolution - Una mostra sull’hard per riscoprire la sensualità perduta : Com’è cambiato l’approccio alla sessualità fra gli anni 60 e 70? Ce lo spiega la mostra Sex & Revolution. Immaginario, utopia, liberazione (1960-1977), visitabile a Reggio Emilia, Palazzo Magnani, fino al 15 luglio. Decine di sequenze cinematografiche, fotografie, fumetti, rotocalchi, libri, locandine di film, brani musicali, installazioni, ambientazioni di quegli anni ci fanno comprendere un fenomeno unico e affascinante. Spiega ...

Parte l'Asi 2.0 - con fondo Venture Capital e Una mostra-mercato : Un contesto in cui anche gli studiosi dell'economia potranno dare un contributo. Abbiamo una collaborazione che sta Partendo con la Bocconi che si focalizzerà sul tema della Space economy. Insomma ...

Charlotte Crosby : i fan le augurano Una pronta guarigione dopo che ha mostrato dei lividi giganti sulle gambe : Ouch The post Charlotte Crosby: i fan le augurano una pronta guarigione dopo che ha mostrato dei lividi giganti sulle gambe appeared first on News Mtv Italia.

A Finalborgo arrivano i "Masters of the Universe" : Una mostra con oltre 100 pezzi - molti dei quali rari : oltre 100 pezzi tra action figures dedicati ai vari personaggi della saga dei Masters, veicoli e diorami con i castelli e le fortezze della nota serie tv. Questi sono i principali numeri della mostra ...

Einstein aveva ragione : dimostrata dagli astronomi Una teoria del famoso fisico - : Un gruppo di fisici dell'Università di Portsmouth ha dimostrato una teoria di Albert Einstein legata alle leggi della gravità. Il noto padre della teoria della relatività aveva descritto le ...

A Uno Mattina Estate non mostrano Una sua foto - Oliviero Toscani si alza e se ne va : La rabbia di Oliviero Toscani durante una puntata di 'Uno Mattina Estate' su Rai1. Il fotografo si è infuriato con i conduttori Massimiliano Ossini e Valentina Bisti che non...

Street Exhibition - Una mostra di fotografia contemporanea italiana : Street Exhibition, una mostra di fotografia contemporanea italiana, da quasi un mese in strada, fotografie che rispondono ad una domanda, mai usata nella storia della fotografia. E´ necessario ...

Shawn Mendes si è dimostrato ancora Una volta il fan numero uno di Drake : Dai un'occhiata a questo post The post Shawn Mendes si è dimostrato ancora una volta il fan numero uno di Drake appeared first on News Mtv Italia.

La vita di Padre Pio raccontata in Una mostra a Monreale : La vita di Padre Pio raccontata in una mostra unica nel suo genere arriva in anteprima assoluta a Monreale. Una

Milano omaggia lo scultore Alik Cavaliere con Una mostra : A venti anni dalla scomparsa di Alik Cavaliere (Roma 1926 – Milano 1998), artista fra i maggiori della scultura italiana

Fondazione Vigamus si racconta in Una mostra : Fondazione Vigamus partecipa alla mostra dedicata al videogioco in collaborazione con ISFE (Interactive Software Federation of Europe - Federazione europea del software interattivo), la prestigiosa organizzazione fondata nel 1998 per rappresentare gli interessi del settore del software interattivo in Europa.Ecco il comunicato:L'iniziativa, che si terrà martedì 26 giugno nella sede di Bruxelles, nasce nell'ambito della conferenza "Patrimonio ...

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poche ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si scopre. Una mini inchiesta mostra quello che il ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...

Il nuovo gioco di Wadjet Eye si chiama Unavowed e si mostra in un trailer di lancio : Unavowed è il nuovo gioco di Wadjet Eye e si tratta di un'avventura grafica punta e clicca, riporta Rockpapershotgun.Il gioco arriverà sul mercato a partire dal prossimo 8 agosto per PC, e mentre attendiamo possiamo anche dare un'occhiata all'interessante trailer di lancio che presenta il titolo.La storia di quest'avventura grafica ci porterò in un mondo urban fantasy nel quale il protagonista è posseduto da un demone che gli ha fatto fare una ...

Google Assistant inizia a mostrare Una nuova pagina “Esplora” : Google Assistant sta iniziando a mostrare una nuova schermata "Esplora" ad alcuni utenti Android. Si tratta di modifiche lato server e non troppo diffuse, quindi non "allarmatevi" se non le vedete ancora. L'articolo Google Assistant inizia a mostrare una nuova pagina “Esplora” proviene da TuttoAndroid.