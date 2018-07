Una guerra preventiva lungo il valico del Brennero

Lite Nina Moric-Belen Rodriguez - l'aveva definita 'viado''/ Saluti e baci in TribUnale - ma la guerra continua : Lite Belen-Moric, processo a Milano video, il botta e risposta in aula: la modella croata confessa di essersi sentita a sua volta diffamata dalla rivale.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:19:00 GMT)

Palermo : E' guerra aperta tra consiglieri comUnali M5S : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Ormai è guerra aperta tra Igor Gelarda, il consigliere comunale del M5S di Palermo, con gli altri quattro consiglieri grillini, Ugo Forello, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo e Giulia Argiroffi. Dopo numerosi botta e risposta tra il poliziotto Gelarda e gli altri con

M5S : è guerra tra consiglieri comUnali Palermo - Gelarda 'Mi hanno censurato' (2) : (AdnKronos) - "La pagina del movimento 5 stelle Palermo non è più la pagina ufficiale del movimento cittadino, ma la pagina di un gruppo di dissidenti - denuncia ancora Igor Gelarda - Annuncio la creazione, insieme ad altri portavoce della Provincia, di una pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle di

La gaia invasione di Perugia non è affatto Una questione di diritti civili. Il cavallo di Troia è Una macchina da guerra : ... anche grazie a facili patrocini , l'onorevole Spadafora ha addirittura parlato a nome del Governo, nel suo esplicito appoggio al giro di affari che esiste dietro questo mondo e solo un collega di ...

Da McGrath a Corona - l’incubo di Una guerra europea irrompe fra gli scrittori : Ritorno al Medioevo. Rischi di guerra in Europa. Estrema destra che dilaga e spinge su rabbia e paure, imboccando sentieri che rievocano i decenni più bui del XX secolo. Riuniti a Barolo per il festival Collisioni, gli scrittori europei si immergono nel presente. Un presente che li spaventa....

Pontida 2018 - Salvini : “Avviso i mafiosi e i camorristi : la pacchia è finita. È l’inizio di Una guerra” : “Da Pontida, come per i trafficanti di esseri umani, arriva l’avviso anche per i mafiosi e i camorristi: è finita la pacchia in Italia. Via. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia. E’ l’inizio di una guerra che combatteremo con tutte le armi che la democrazia ci mette a disposizione”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver duramente stigmatizzato la politica ...

Il grafico che spiega chi ha più da perdere da Una guerra commerciale con gli Usa : Chi ha più da perdere da una guerra commerciale con gli Stati Uniti di Donald Trump? Cina o Germania? E l'Italia che cosa rischia? Ecco un grafico che spiega cosa potrebbe accadere in caso di “trade war”...

MARA VENIER CONDUCE DOMENICA INCONTRO BARBARA D'URSO/ Video : "Lei è Una macchina da guerra" : MARA VENIER conferma: "Condurrò DOMENICA In!" La conduttrice svela in anteprima come sarà la nuova edizione: "Divertente, cercheremo di donare serenità agli italiani"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:14:00 GMT)

Mara Venier sfida Barbara d’Urso : “Lei è Una macchina da guerra” : Barbara d’Urso: Mara Venier parla della conduttrice di Canale 5 Come tutti sapranno Barbara d’Urso e Mara Venier si scontreranno nella prossima stagione televisiva. Difatti la prima continuerà ad essere al timone della sua Domenica Live mentre la seconda tornerà, dopo anni passati a Mediaset, a Domenica In. Una sfida, che ha già acceso gli animi di tanti telespettatori, che non stanno più nella pelle nel vedere se proprio Mara Venier ...

Sicilia - dopo due mesi di stop l’Ars approva due leggi : Una è per tutelare i beni della Seconda guerra mondiale : Per due mesi hanno tirato il fiato. E d’altra parte per i settanta consiglieri – pardon, deputati – dell’Assemblea regionale Siciliana approvare la legge finanziaria era stata una vera e propria faticaccia. Un’impresa portata a termine solo il 30 aprile scorso dopo una serie di sedute fiume. Da allora gli eletti a Palazzo dei Normanni si sono riuniti otto volte in due mesi senza però riuscire a partorire alcun nuovo ...

Siamo il solito popolo bue. Consentiamo Una guerra civile da social media per sviare l’attenzione : Siamo proprio un popolo di scemi. Dobbiamo fronteggiare un’epoca piena di sfide, complessa, in enorme evoluzione, tanto che in pochi anni le nostre vite cambieranno radicalmente. La affrontiamo (tra l’altro) del tutto impreparati, sempre più ignoranti, beceri, rimpinzati di conoscenze superficiali e informazione d’accatto. Non studiamo da un mucchio di tempo, e ormai si vede chiaramente… E di fronte a tutto questo, su ...

DOTT. ROBERT GALLO : ABBIAMO CREATO IL VIRUS HIV IN LABORATORIO PER DISTRUGGERE LA RAZZA AFRICANA. Una guerra CIVILE NON DICHIARATA NEGLI USA. : ...del mondo attraverso lo scatenamento di un microrganismo biologico furtivo che avrebbe " decimato" l'umanità." Alla luce di questa vera genesi della piaga biologica più spregevole del mondo, sono gli ...

Distrutta Una bombarda della Grande guerra nel Mar Piccolo di Taranto : Una bombarda (pezzo di artiglieria utilizzato per il lancio delle bombe) della Prima guerra mondiale è stata rimossa dal fondo del Mar Piccolo, a Taranto, da palombari del Gruppo operativo subacquei (Gos) della Marina militare, che l’hanno poi Distrutta con tecniche rispettose dell’ecosistema marino. La bombarda è stata rinvenuta da una ditta specializzata a 12 metri di profondità e a 50 metri di distanza dalla calata Vasto. I ...

LA PISTOLA CHE HA SPARATO A TOGLIATTI/ Ritorna e trova Una 'guerra civile' di sfascisti : E' stata acquisita dalla Fondazione Berlinguer la PISTOLA dell'attentato a Palmiro TOGLIATTI , 14 luglio 1948, . L'Italia di ieri e di oggi.