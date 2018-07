Un Posto al Sole Anticipazioni 5 luglio 2018 | Marina denuncia Alberto

ANTICIPAZIONI/ Un Posto al Sole dal 9 al 13 luglio : un delitto alla festa della Viscardi : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a 'Un Posto al Sole', il seguitissimo sceneggiato partenopeo di Rai Tre. La soap opera ambientata a Napoli va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:35. Le ANTICIPAZIONI delle puntate che verranno trasmesse dal 9 al 13 luglio 2018 ci svelano che nella festa di Veronica ci sarà un omicidio, Niko e Susanna avranno un duro scontro verbale mentre Luca attenderà l'esito del processo. Un Posto al Sole: ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018: La notizia del delitto avvenuto durante la festa di Veronica diventa di dominio pubblico. Alberto torna a casa sconvolto per lo scontro con Marina. La cena di famiglia crea nuova tensione tra Niko e Susanna… Proseguono le indagini per capire chi sia l’autore dell’omicidio. Benché non ci siano sospettati, Marina non sembra avere dubbi. ...

Un Posto al sole anticipazioni : sorpresa - a MARCO piace… ELENA??? : Le nuove anticipazioni di Un posto al sole fanno intravedere una “strana svolta” nella storyline più adolescenziale del momento, ovvero quella che vede Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) intenta a “sbavare” per lo sfrontatissimo MARCO (Paolo Maja). In tempi non sospetti vi avevamo anticipato l’astio che si sarebbe instaurato tra il ragazzino e Andrea (Davide Devenuto), e così è stato: il padre di Alice ritiene ...

Un Posto al sole anticipazioni : DELITTO alla festa di Veronica. Chi è stato? : Ormai l’avete capito tutti: al party di compleanno di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) che vedremo nella puntata di Un posto al sole di venerdì 6 luglio accadrà qualcosa che “rovinerà la festa” (nel vero senso del termine) e quel qualcosa… è un DELITTO! Dunque, uno degli attuali personaggi di punta della soap è destinato a passare a miglior vita e la notizia di tale morte è destinata a diventare di dominio pubblico ...

Un Posto al sole anticipazioni : i NICOTERA di nuovo in scena? : Non ci meraviglieremmo affatto se nel prossimo futuro ci fosse ancora modo di rivedere a Un posto al sole la famiglia NICOTERA: Viola ed Eugenio hanno lasciato Palazzo Palladini da poche settimane, ma chissà che i personaggi interpretati da Ilenia Lazzarin e Paolo Romano non facciano presto un’altra piccola incursione in quel di Napoli. O almeno uno dei due… Il “sospetto” viene da una recentissima foto postata sui social ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 2 – 6 luglio 2018. Nel cast anche la star di «Vivere» Sara Ricci : Sara Ricci Per gli amanti delle soap made in Italy il suo volto è rimasto inevitabilmente legato al personaggio di Adriana Gherardi, l’amata protagonista di Vivere, ma per Sara Ricci è arrivato il momento di rimettersi in gioco con un nuova soap. Da alcune puntate l’attrice romana è, infatti, entrata a far parte del cast di Un Posto al Sole, dove interpreta il ruolo di Adele Picardi, madre di Susanna (Agnese Lorenzini). Per la Ricci, che negli ...

