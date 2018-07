Un mare di droni | arrivano in Italia i robot marini e subacquei utilizzati per

Droga - dieci arresti a Bagnara : “Volevano formare una cosca di ‘ndrangheta e impadronirsi del territorio” : “Me lo davi nelle mani caricato, e quando ci chiedevano i documenti: pum, pum. Hahaha: li stendevamo e ce ne andavamo! Hahaha. Così hanno controllato i documenti”. Avevano messo in conto anche di sparare ai carabinieri i soggetti arrestati stamattina a Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, nell’ambito dell’inchiesta “Family gang” che ha stroncato un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di Droga. In un eventuale posto di blocco, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : DELIRIO ITALIA! GIA’ 7 ORI NEL NUOTO! I PADRONI DEL mare NOSTRUM! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul MARE Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

