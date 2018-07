Un Independence Day al tempo di Trump e del fermento Dem

huffingtonpost

: Independence Day, come gli americani conquistarono la libertà - UbertoGandolfi : Independence Day, come gli americani conquistarono la libertà - vco24news : Independence Day, come gli americani conquistarono la libertà - vilma95823176 : RT @RockstarGames: Questa settimana, festeggia l'America in #GTAOnline. -40% sugli articoli a tema Independence Day, come il Vapid Liberat… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nel filmDay,il presidente degli Stati Uniti Thomas J. Whitmore si prepara a sferrare l'attacco decisivo contro la minaccia aliena proprio il 4 luglio, festa nazionale dell'Indipendenza. Con un discorso fatto in un megafono stando in piedi sul retro di un pick-up, il presidente incita i suoi a combattere uniti per salvare non solo l'America, ma il mondo intero.Un discorso attuale come non mai, in un momento storico in cui lo stato di salute dell'Unione sembra essere messo in discussione. Tra famiglie di migranti separate al confine e scelta dei giudici della Corte Suprema, l'unica nota fuori dal coro è l'affermarsi dei giovani Democratici (e socialisti) nelle primarie delle elezioni di mid-term. Un fatto decisamente nuovo negli Stati Uniti, dove per la prima volta dopo anni è l'establishment di partito e non gli outsidersa trovarsi in ...