Un governo pericoloso

Perché è un pericolo opporsi al governo pericoloso con il bluff della 'nuova destra' : ... "Di fronte a una recessione " ha ricordato qualche tempo fa l'attuale ministro dell'Economia sul nostro giornale " le prime propugnavano un aumento della spesa in deficit, per poi, superata la ...

"Conte generico e poco concreto E' pericoloso aumentare il deficit" governo - Cottarelli ad Affaritaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

governo - Cottarelli : “Uscire dall’euro? Pericoloso - sarebbe come decidere di giocare in serie B” : Dopo aver affermato che il Governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite questa sera a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato: “Uscire dall’euro sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B. Non abbiamo vissuto bene l’esperienza dell’euro, ma uscire sarebbe molto costoso e non finiremmo nel regno di Bengodi solo perché stampiamo soldi. Se si ...

governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Soros contro Di Maio-Salvini : “troppo vicini alla Russia - è pericoloso” : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del GOVERNO del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Boldrini : ''Nuovo governo di destra è pericoloso'' : Agenzia Vista, Roma, 01 giugno 2018 Boldrini al Quirinale Nuovo Governo di destra e pericoloso Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando prima del concerto al Quirinale per la festa ...

Martina : un governo populista pericoloso : 21.15 "Il governo populista e di destra ha un programma pericoloso per il Paese. Confermate le nostre preoccupazioni. La loro azione fin qui è un mix di estremismo, antieuropeismo e iniquità. Noi all'opposizione per costruire l'alternativa forte e popolare di cui il Paese ha bisogno. Lo faremo con tanti che non si rassegnano ai rischi che il governo Salvini-Di Maio porta con sé". Lo ha dichiarato il reggente Pd Martina che ha ringraziato ...

governo - Pd vs M5s-Lega : “Non si governa con dirette Facebook”. E sul contratto : “Iniquo e pericoloso” : Attacchi al contratto di Governo M5s-Lega, definito “iniquo e pericoloso”, oltre alla conferma di un voto contrario al nascente esecutivo Conte. Il Pd ha attaccato il fronte gialloverde dopo le consultazioni con il premier incaricato: “Abbiamo confermato i nostri giudizi negativi rispetto a quello che è accaduto finora e alle scelte e ai contenuti del contratto firmato e promosso da M5S e Lega. Pensiamo non ci sia alcun ...

Lorenzin : 'Contratto di governo inquietante. Sui vaccini un pericoloso passo indietro' : 'Se posso dare un giudizio generale sul contratto di governo, sull'accordo di programma tra Lega e 5 Stelle, trovo che il programma sia abbastanza inquietante in generale'. È laconico il commento di ...

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza Italia non voterà mai la fiducia al governo M5s-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: 'Forza Italia non voterà la fiducia a ...

Perché il governo giusto è pericoloso : Strano, più che pericoloso. Bizzarro, più che rischioso. Curioso, più che dannoso. Nelle ore che ci separano dalla nascita del governo dello sfascio, se mai questo governo nascerà, l’attenzione di molti osservatori sembra essere stata catturata più dalla forma che dalla sostanza, più dal contenitore

Il patto Lega-M5S è pericoloso : meglio il governo di tregua : Per troppi anni la politica italiana si è lasciata sottoporre alla gogna mediatico-giudiziaria-populista, al di fuori di ogni regola propria dello Stato di diritto; l'isteria di un moralismo d'...