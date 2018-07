Un gioco gratis ogni giorno fino al Prime Day grazie a Twitch Prime : Amazon ha annunciato ufficialmente che il Prime Day quest'anno inizierà il 16 luglio alle ore 12 e durerà per ben 36 ore, ovvero per tutto il 17 luglio.Durante il Prime Day, gli iscritti ad Amazon Prime possono approfittare di tantissimi sconti esclusivi e riservati solo a loro!Ci ricordiamo che la prova gratuita di Amazon Prime dura 30 giorni, quindi abbonandovi ora sarete già pronti per il Prime Day senza aver speso neanche un euro.Read ...

Come provare subito Unravel Two - gratis 10 ore di gioco : Annunciato (e rilasciato subito dopo) sul palco dell'E3 2018 poche settimane fa, il puzzle platform Unravel Two firmato Coldwood Interactive e prodotto da Electronic Arts sarà giocabile gratis per un tempo limitato. Si tratta di una demo per PC, PlayStation 4 e Xbox One che può essere scaricata gratuitamente dai relativi store Origin, PlayStation Store e Xbox Store. Una volta installata, la versione dimostrativa del gioco permette di ...