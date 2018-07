Un cataclisma nel passato di Urano | impatto con un corpo celeste grande due volte la Terra

meteoweb.eu

: @beppe_grillo Oh, buongiorno a te Beppe! Fa davvero piacere sapere che tu e il MoVimento vi siate resi conto di que… - GabrizioSan : @beppe_grillo Oh, buongiorno a te Beppe! Fa davvero piacere sapere che tu e il MoVimento vi siate resi conto di que… - misteru : Un cataclisma nel passato di Urano - vedanama : RT @ASI_spazio: Un impatto violento nel passato di #Urano, secondo un nuovo studio dell'Università di Durham -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un massiccio oggettodalle dimensioni pari a duequelle della, e forse anche di più, che in un remotoha fatto una visita non proprio ‘di cortesia’ a, condizionandone l’evoluzione: è l’ipotesi formulata in una nuova ricerca condotta da un gruppo internazionale di astronomi e coordinata dall’Università di Durham. Lo studio è stato illustrato nell’articolo “Consequences of Giant Impacts on Early Uranus for Rotation, Internal Structure, Debris, and Atmospheric Erosion”, pubblicato ieri su The Astrophysical Journal. I ricercatori – riporta Global Science – si sono basati su oltre 50 simulazioni informatiche ad alta risoluzione per comprendere come il misterioso oggetto abbia potuto influire sull’inclinazione die quindi anche sulle sue condizioni climatiche. L’oggetto in questione dovrebbe essere un giovane proto-pianeta composto da rocce ...