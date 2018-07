Ufficiale la data di messa in onda del concerto di Cesare Cremonini su Rai2 | a luglio

Annunciata la data di lancio di Dakar 18 - il rally game con licenza Ufficiale : Se siete appassionati di rally dovete saper che Dakar 18, il rally game con licenza ufficiale, è in arrivo su PS4, Xbox One e PC. Come possiamo vedere dal comunicato ufficiale riportato di seguito il gioco è atteso per l'11 settembre 2018, mentre ecco qui di seguito ulteriori dettagli sul gioco:"Lo studio di sviluppo portoghese Bigmoon Entertainment ha annunciato oggi la data d'uscita ufficiale dell'atteso simulatore rally Raid Dakar 18. Il ...

CONCORSO INPS 2018 - BANDO 967 FUNZIONARI/ Gazzetta Ufficiale - ultime notizie : oggi online data prove selettive : CONCORSO INPS 2018, 967 FUNZIONARI (consulenti di protezione sociale): pubblicata oggi, martedì 3 luglio 2018, la data delle prove, le ultime notizie.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:55:00 GMT)

Ufficiale la data Amazon Prime Day 2018 il 16 luglio : 1 milione di offerte - eventi in città e più ore di sconti : Oggi 3 luglio l'esatta data Amazon Prime 2018 è stata annunciata ufficialmente. Sarà lunedì 16 luglio l'appuntamento da segnare in calendario per una nuova giornata di shopping sfrenato che durerà, anziché 24 ore, ben 36. La vetrina speciale per l'evento estivo è stata già pubblicata sullo store di Jeff Bezos ma ecco le Prime anticipazioni sulle offerte in arrivo, per quantità e tipologia. Intanto va detto che noi di OM-OptiMagazine avevamo ...

Poldark su Canale 5 a Mondiali finiti? Rivelata la data Ufficiale di messa in onda della prima stagione : Ritmo incalzante, paesaggi mozzafiato e una storia d'amore tormentata, sono questi i punti forti di Poldark la serie tv inglese targata BBC che sta per debuttare nel prime time di Canale 5 con gli episodi della prima stagione. Dopo il successo di Victoria, la rete ammiraglia Mediaset punta nuovamente sulla serialità inglese alla domenica sera. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la prima stagione di Poldark su Canale 5 dovrebbe ...

Ufficiale la data d’uscita di BoJack Horseman 5 su Netflix : lo ‘sgarbato’ annuncio social e la prima foto : BoJack Horseman ha annunciato la data d'uscita di BoJack Horseman 5: è questa l'ultima geniale trovata degli implacabili social media manager di Netflix, che hanno svelato che i nuovi episodi della serie saranno disponibili a partire dal 14 settembre 2018 nell'inconfondibile e sgarbato stile del protagonista della serie. L'account di Twitter di BoJack Horseman, che da sempre scrive i propri tweet con l'irriverente e politically scorrect modo ...

Galaxy Note 9 Presentazione : C’è La Data Ufficiale : Ufficiale: Samsung annuncerà il nuovo Galaxy Note 9 il 9 agosto a New York. Samsung Galaxy Note 9 prezzo, uscita, caratteristiche, scheda tecnica Galaxy Note 9 E’ Ufficiale: il nuovo Galaxy Note 9 verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un evento “unpacked” che si terrà a New York. E’ comunque possibile che vengano organizzati diversi eventi […]

Temptation Island - la data Ufficiale in cui andrà in onda in reality : Torna su Canale 5 Temptation Island, il reality Mediaset annuncia la data ufficiale della messa in onda del programma Temptation Island torna a fare compagnia al pubblico di Canale 5 e lo fa a partire da lunedì 9 luglio. I fan si erano preoccupati quando l’inizio del reality era stato rimandato dal 5 luglio a data da destinarsi, ma ora non vedono l’ora di piazzarsi davanti alla tv per gustarsi le dinamiche tipiche della trasmissione. ...

Ufficiale Stagione 5 di Fortnite : data e orario inizio - doppi XP il prossimo weekend : Continua la sorprendente ascesa di Fortnite, il Battle Royale dei ragazzi di Epic Games che continua a macinare numeri impressionati, e che non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Una fortuna costruita un pixel alla volta e che, negli ultimi mesi, lo ha incoronato come uno dei titoli più giocati in assoluto, vincendo in diverse circostanze la concorrenza di produzioni ben più blasonate (e spenderecce) del calibro di FIFA 18 e GTA ...

Pechino Express 2018/ Foto - il cast Ufficiale è pronto - Brigliadori fuori : tutti i nomi e la data di debutto : Pechino Express 2018, ecco la Fotografia del cast ufficiale: Eleonora Brigliadori fuori: tutti i nomi che partecipano e la data di debutto dell'adventure game di Rai2.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:05:00 GMT)

Temptation Island 2018 rimandato - la data Ufficiale di messa in onda : Temptation Island 2018 rimandato. Secondo quanto a nostra conoscenza il reality condotto da Filippo Bisciglia non andrà più in onda il 5 luglio come annunciato da mesi. La messa in onda slitta a lunedì 9 luglio. Questa notizia possiamo darvela con certezza. Temptation Island 2018 rimandato Tutti i “reality addict” dovranno pazientare un altro po’: Temptation Island 2018 slitterà di circa una settimana la sua messa in onda. Nonostante, in ...

Life is Strange 2 Ufficiale - svelata in video la data di uscita : Life is Strange 2 è stato ufficializzato ed è stata già comunicata la data di uscita del primo episodio. L’annuncio è stato dato da Square Enix e Dontnod Entertainment. Il primo episodio della seconda stagione di Life is Strange sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre 2018. Al riguardo però non sono stati forniti ulteriori dettagli. data di uscita di Life is Strange 2 Episodio 1 Oltre all'annuncio il team francese ha pubblicato ...

Sherlock Holmes 3 : Ufficiale la data di uscita : Era il lontano 2009 quando si rivelò al mondo, sul grande schermo, il primo capitolo della saga cinematografica di Sherlock Holmes , tratto dai celebri romanzi di Sir Arthur Conan Doyle . Interpretato ...

Ufficiale la nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire : al via la prevendita dei biglietti : La nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire è finalmente Ufficiale. Il prossimo appuntamento con la tournée a Bari si terrà il 4 ottobre, al PalaFlorio, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La prevendita esclusiva per gli appartenenti al Fan Club inizierà alle ore 16 del 19 maggio e proseguirà per le 24 ore successive, fino alle 15 del 20 maggio. Il limite di acquisto per ogni ...