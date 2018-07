Ucciso in Siria il figlio adolescente del Califfo Abu Bakr al-Baghdadi

Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi - Ucciso in Siria/ Isis : la morte durante uno scontro ad Homs : Figlio del Califfo Abu Bakr al Baghdadi , ucciso in Siria , Isis : la morte sarebbe avvenuta durante uno scontro ad Homs fra i militari dello Stato Islamico nonché i russi e i Siria ni(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Lo stato Islamico (o ISIS) ha detto che il figlio di Abu Bakr al Baghdadi, leader dell'organizzazione terroristica, è morto in combattimento contro le forze Siriane e russe nella provincia di Homs, nella Siria centrale.