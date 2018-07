Ucciso il figlio di al-Baghdadi : New York, 4 lug. (AdnKronos) – Hudhayfah al-Badri, figlio di , leader dell’autoproclamato Stato Islamico, è stato Ucciso durante un attacco sferrato dai jihadisti a Homs, in Siria. Ad annunciarlo è stata l’agenzia del gruppo, ‘Amaq’, che parla di “un’operazione contro i Nusayriyyah” – termine usato dall’Isis per riferirsi agli alawiti del presidente Bashar al Assad – e ...

Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato Ucciso in Siria - dice l’ISIS : Lo stato Islamico (o ISIS) ha detto che il figlio di Abu Bakr al Baghdadi, leader dell’organizzazione terroristica, è morto in combattimento contro le forze Siriane e russe nella provincia di Homs, nella Siria centrale. l’ISIS ha diffuso anche una The post Il figlio di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in Siria, dice l’ISIS appeared first on Il Post.

L’ex calciatore Ucciso da madre e figlio : gettato ancora vivo nell’acido : Le novità nell’inchiesta sull’omicidio del 35enne: «Morto per soffocamento». I due sono anche accusati di aver cercato, un mese prima, di uccidere la moglie di Rullo per incassare i soldi dell’assicurazione

Il figlio di Di Bartolomei 'Questa è la pistola con cui si è Ucciso mio padre. Anche lui l aveva presa per far sentire più sicura la sua ... : Un messaggio, affidato ad una foto e 4 tweet, che vuole far riflettere. E che segue alla notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più protetti. E a chi dice che se una ...

Il figlio di Di Bartolomei : "Questa è la pistola con cui si è Ucciso mio padre. Anche lui l'aveva presa per far sentire più sicura la sua famiglia" : Un messaggio, affidato ad una foto e 4 tweet, che vuole far riflettere. E che segue alla notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più protetti. E a chi dice che se una persona si vuole suicidare, Luca Di Bartolomei risponde così: "Per andare oltre...

“Non giocate a questo videogame - ha Ucciso mio figlio”. Padre contro Doki Doki Literature Club : Si chiama Doki Doki Literature Club ed è un gioco horror psicologico molto popolare, scaricabile gratis online. Ben Walmsley, 15 anni, viveva a Bury, vicino Manchester, ed è stato trovato morto lo scorso febbraio. Suo Padre è certo che il videogame abbia contribuito alla scomparsa del suo amato figlio.Continua a leggere

Ucciso a coltellate dal figlio adottivo : a Fiesse l'ultimo saluto a Marino Pellegrini : Fiesse , Brescia, , 28 maggio 2018 - Si sono svolti nel pomeriggio di oggi lunedì 28 maggio nella chiesa parrocchiale di Fiesse i funerali di Marino Pellegrini , l'agricoltore 74enne Ucciso a ...

