Uccisa in un agguato mentre era in auto con l’amante | fermati gli assassini di Fortunata

L’ombra della ‘ndrangheta anche in Canada - coppia Uccisa in un agguato a Toronto : Le due vittime sono un 33enne di origini italiane e la sua ragazza, freddati in strada nella loro auto in un quartiere residenziale in quello che appare come un vero e proprio agguato criminale. Gli inquirenti locali sospettano che il duplice assassinio sia riconducibile a una faida di ‘ndrangheta che ormai da tempo imperversa in zona.Continua a leggere

