Uccisa in un agguato mentre era in auto con l’amante - fermati gli assassini di Fortunata : L'inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha dimostrato che il vero obiettivo dell'agguato del marzo scorso non era la 48enne Fortunata Fortugno, raggiunta da un colpo di pistola alla testa, ma l'uomo che era appartato con lei in auto e ritenuto vicino alle potentissime famiglie della 'ndrangheta locale.Continua a leggere

L’ombra della ‘ndrangheta anche in Canada - coppia Uccisa in un agguato a Toronto : Le due vittime sono un 33enne di origini italiane e la sua ragazza, freddati in strada nella loro auto in un quartiere residenziale in quello che appare come un vero e proprio agguato criminale. Gli inquirenti locali sospettano che il duplice assassinio sia riconducibile a una faida di ‘ndrangheta che ormai da tempo imperversa in zona.Continua a leggere