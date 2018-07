Uccisa con un colpo di pistola alla testa mentre era in auto con l' amante | 4 fermati

Reggio Calabria - Uccisa mentre era in auto con l'amante : 4 arresti :

Fortunata Fortugno - Uccisa in auto con l'amante : ma l'obiettivo della 'ndrangheta era lui : Reggio Calabria - Il bersaglio da uccidere non era Fortunata Fortugno , ma l'uomo che era accanto a lei la notte del 16 marzo a Gallico, Demetrio Lo Giudice , uomo di spicco dell'omonima cosca di '...

Uccisa in un agguato mentre era in auto con l'amante - fermati gli assassini di Fortunata : L'inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha dimostrato che il vero obiettivo dell'agguato del marzo scorso non era la 48enne Fortunata Fortugno, raggiunta da un colpo di pistola alla testa, ma l'uomo che era appartato con lei in auto e ritenuto vicino alle potentissime famiglie della 'ndrangheta locale.

"Me l'ha ordinato l'Isis" - confessa il figlio della coppia Uccisa a Impruneta : "Sono stato io". Dario Capecchi, 43 anni, ha confessato, durante l'interrogatorio con il pubblico ministero, il duplice...

Firenze - confessa figlio di coppia Uccisa a Impruneta/ "L'ha ordinato l'Isis" : aveva vestiti sporchi di sangue : Impruneta, presunto duplice omicidio: ultime notizie, due persone ritrovate morte in una abitazione a Firenze, carabinieri alla ricerca del figlio della coppia

Firenze - coppia Uccisa in casa : figlio confessa - sottoposto a fermo : I corpi erano stati trovati nella casa in cui i due convivevano a Impruneta da un altro figlio dell'uomo: presenterebbero ferite di arma da taglio. Gli inquirenti avevano seguito la pista del duplice ...

Delitto di Chiavenna/ Suor Maria Laura Mainetti Uccisa dalle ragazze di Satana con 19 coltellate - e una... : Nella seconda serata di Tv8 va in onda uno speciale dedicato all'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti per mano delle ragazze di Satana. Il Delitto è avvenuto nel 2000.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:50:00 GMT)

Donna Uccisa - marito condannato a 20 anni : ANSA, - BOLOGNA, 29 GIU - Vent'anni di carcere per aver ucciso la moglie a coltellate. E' la sentenza stabilita dal gup del Tribunale di Bologna Alberto Ziroldi nei confronti di Athos Vitali, 70 anni, ...