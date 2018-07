Uccide una rara giraffa nera durante un safari in Sudafrica | cacciatrice ricoperta di

Uccide una giraffa e pubblica le foto : bufera social - cacciatrice insultata e minacciata : Un tweet con alcune foto di una cacciatrice americana ha suscitato un acceso dibattito sulla caccia. Nelle foto si vede Tess Talley Thompson posare sorridente accanto alla sua vittima. La furia social non si è placata nemmeno quando la donna ha provato a spiegare che quelle foto sono di un anno fa e che quella giraffa era già molto vecchia.Continua a leggere

Tragedia in una ditta : spara a padre e compagna poi si Uccide : Tre persone sono morte per ferite di arma da fuoco nella tarda serata di ieri all'interno dell'azienda 'Seri Cart' di Cormano (Milano). Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un duplice omicidio-suicidio. Le vittime sono un 60enne, la sua compagna 55enne e il figlio dell'uomo di 43 anni Segui su affaritaliani.it

Speleologi spiegano come si sopravvive 10 giorni in una grotta : "L'acqua sporca poteva Ucciderli - ma li ha salvati" : "I ragazzi in Thailandia hanno subito cercato una zona che sarebbe rimasta asciutta. Hanno fatto gruppo, senza cercare di uscire, questa è stata un'ottima mossa". Così Stefano Olivucci, addetto stampa della XII zona Speleologica dell'Emilia Romagna, ha commentato la vicenda dei 13 intrappolati nella grotta in Thailandia, in un'intervista rilasciata alla Nazione.I ragazzi e il loro allenatore sono stati ritrovati vivi, e gli esperti ...

Fidanzati travolti dopo una lite - l'autista del van : 'Non volevo Uccidere' : 'È stato un incidente, il motociclista ha rallentato e l'ho investito, ma non volevo uccidere'. Si è difeso così oggi, nell'interrogatorio davanti al gup di Milano Anna Calabi dopo avere chiesto e ...

Uccide la madre durante una lite : Tragedia familiare a Pozzuoli, in provincia di Napoli . Un 32enne ha ucciso la madre colpendola con un corpo contundente. Lo stesso si è poi recato al Commissariato di Polizia di Pozzuoli confessando ...

Accoltella e Uccide due bambini fuori da una scuola : Un uomo ha attaccato con un coltello da cucina gli alunni di una scuola elementare nel distretto centrale di Shanghai, Xuhui, uccidendo due bambini e ferendone un altro. Nell'aggressione è rimasto ferito...

Assunto per pietà in una pizzeria - romeno 22enne Uccide il suo capo il primo giorno di lavoro e gli ruba i soldi dell'incasso : Era stato Assunto per pietà in una pizzeria. Il titolare si era messo una mano sul cuore e aveva preso un ragazzo di 22 anni come dipendente, sapendo dei suoi debiti e della sua...

India - tifoso si Uccide dopo la sconfitta dell'Argentina : da una partita di calcio al dramma : Un altro pensiero , ritrovato in un suo diario , mette in evidenza quanto il ragazzo suicida avesse basato tutta la sua vita sul sogno calcistico della coppa del mondo : "Messi, la mia vita è ...

Ilona Staller : "Ero una spia per gli 007 ungheresi. Ho temuto mi Uccidessero" (video) : A La Confessione, in in onda, stasera, mercoledì 20 giugno alle 23:55 sul canale Nove di Discovery Italia, la pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, ospite di Peter Gomez, racconta il romanzo della sua vita: la fuga dall’Ungheria comunista, i film hard, l’ingresso in Parlamento e la battaglia, in ultimo, a difesa dei vitalizi. "Lei è stata una spia dei servizi segreti ungheresi, nome in codice ‘Coccinella’: mi spiega come avveniva il ...

