Uccide 8 figli perché pensava fossero frutto della relazione col padre - libera dopo 3 anni : Uccide 8 figli perché pensava fossero frutto della relazione col padre, libera dopo 3 anni La terribile storia di Dominique Cottrez, la donna francese di 55 anni al centro di quello che è stato definito come il più grave infanticidio della storia di Francia. dopo una condanna a nove anni ora la donna ha ottenuto […]

Usa : no casa riposo - 92enne Uccide figlio : 9.08 Una donna di 92 anni ha ucciso il figlio 72enne, che aveva minacciato di portarla in una casa di riposo dopo che l'anziana si era lamentata del modo in cui veniva trattata.E' avvenuto a Fountain Hills, in Arizona, una cinquantina di chilometri a nordest di Phoenix. L'anziana ha raccontato alle autorità di aver ucciso il figlio sparandogli diversi colpi con due pistole, una comperata in una armeria e l'altra lasciatale dal marito defunto.

Perseguitò la moglie e tentò di Uccidere il figlio : Luigi Garofalo condannato a 10 anni : Perseguitò la moglie e tentò di uccidere il figlio: Luigi Garofalo condannato a 10 anni Il tribunale di Torino ha condannato il 46enne Luigi Garofalo a dieci anni di carcere per aver perseguitato l'ex moglie e i quattro figli. L'ultimo episodio risale a un anno fa, quando premette il grilletto contro il figlio maggiore nel […]

Perseguitò la moglie e tentò di Uccidere il figlio : Luigi Garofalo condannato a 10 anni : Il tribunale di Torino ha condannato il 46enne Luigi Garofalo a dieci anni di carcere per aver perseguitato l'ex moglie e i quattro figli. L'ultimo episodio risale a un anno fa, quando premette il grilletto contro il figlio maggiore nel bar di famiglia, dopo aver violato gli arresti domiciliari. Quindici le denunce dell'ex moglie Elena Farina, che disse: "Se non lo arrestate mi ucciderà".Continua a leggere

Napoli - figlio Uccide la madre a coltellate e si costituisce : Un uomo ha ucciso la madre durante una lite e poi ha confessato il delitto costituendosi al commissariato di polizia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'assassino ha colpito la donna in casa, ...

Salerno. Ventenne si Uccide dopo avere allattato il figlio : Drammatico suicidio nell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Una giovane mamma di 24 anni si è

Tragedia a Salerno : allatta il figlio appena nato e poi si Uccide : Tragedia a Salerno, nell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: una giovane mamma si è tolta la vita dopo avere allattato il figlio. La 26enne si sarebbe recata al sesto piano del Reparto Tin per allattare il piccolo: poi sarebbe uscita dalla stanza, e avrebbe aperto una finestra per poi lanciarsi nel vuoto. Nelle vicinanze erano presenti altre persone ma nessuna è riuscita a impedire il gesto. La donna era in buone ...

La figlia si Uccide a 21 anni - 49enne distrutta dal dolore si impicca pochi giorni dopo : dopo l'improvviso e inatteso gesto della figlia la donna no ha retto al dolore. Si è chiesta continuamente dove avesse sbagliato e in quale modo avrebbe potuto aiutarla, domande senza risposte che l'hanno condotta al tragico gesto per raggiungere la figlia .Continua a leggere

Anziano Uccide moglie e figlio e poi si spara col fucile da caccia : Avrebbe ucciso la moglie e il figlio e poi si sarebbe tolto la vita l?Anziano trovato cadavere insieme ai suoi familiari in un?azienda agricola ai confini tra Vairano e Pietramelara, nel...

Caserta : Uccide moglie e figlio a fucilate e si suicida : Duplice omicidio e suicidio a Teano, in provincia di Caserta, dove un uomo di 72 anni ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile per poi suicidarsi con la stessa arma.Questa la ricostruzione dei fatti secondo i carabinieri giunti sul luogo della tragedia nella serata di ieri in seguito alla segnalazione di un passante che aveva sentito gli spari.L'uomo che avrebbe ucciso moglie e figlio, rispettivamente di 63 e 44 anni, era un ...

Capua - anziano Uccide moglie e figlio con fucile poi si ammazza : Napoli, 22 giu. , askanews, Una tragedia familiare si è consumata nella notte nel Casertano dove i carabinieri della compagnia di Capua, dopo una segnalazione giunta intorno alla mezzanotte, hanno ...

Scatto d'ira : Uccide col fucile moglie e figlio - poi si ammazza : In uno Scatto d'ira fatale ha ammazzato la moglie e il figlio con il proprio fucile da caccia, quindi ha rivolto l'arma contro sé stesso e ha fatto fuoco, uccidendosi. Il probabile...