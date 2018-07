TV White Space | Microsoft e RADWIN collaborano per estendere i servizi internet

surface-phone

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Proprio qualche mese fa, vi abbiamo parlato della probabile intenzione del Colosso di Redmond di rilevare ilo Netflix, per così entrare prepotentemente nel settore televisivo. Quindi, considerammo la soluzione non affatto fantascientifica, atteso che essa rappresentava il frutto di un’analisi elaborata da Peter Bibb, analista di Mediatech Capital Partners. E, a quanto pare,intende non solo sfruttare itelevisivi in sé, bensì collaborare con, al fine di utilizzare le frequenze, denominate TV, e così sviluppare nuove soluzioni di accesso alla rete. Cosa sono gli spazi bianchi? Innanzitutto, spieghiamo, seppur succintamente, l’argomento in parola, traendo spunto dalla versione inglese di Wikipedia. Nelle telecomunicazioni, gli spazi bianchi () si riferiscono a frequenze assegnate ad uno di trasmissione ma non ...