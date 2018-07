“Tutto di fuori” Spettacolo hot di Cecilia Rodriguez | che rimane nuda per strada Errore

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Cheabbia un fisico da urlo è roba nota. L’abbiamo vista pi volte svestita nella Casa del Grande Fratello Vip e continuiamo a vederla in tutto il suo splendore negli scatti social che la sorellina di Belen e Jeremias condivide sui suoi canali social. È estate adesso e non è raro vederla in abiti succinti, quindi con le curve in bella mostra. Se però ci si mettono pure i paparazzi, allora è ancora meno raro prendere atto che non solo Belen, ma anche la piccola di casaè uno schianto. Ma è anche un po’ distratta, come si nota nelle ultime foto pubblicate dal settimanale Chi. Foto a tradimento, certo. Forse Chechu quando è uscita di casa non si è resa conto che quel vestito era molto corto oppure, ipotesi più probabile, non pensava di regalare un siparietto hot ai paparazzi appostati praticamente ovunque quando in giro ci sono i membri del ...