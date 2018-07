Turchia | Erdogan si appresta a diventare Re di Turchia

Turchia : Akp di Erdogan vuole anticipare voto amministrativo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - che cosa manca all'opposizione di Erdogan : L'analisi di Marta Ottaviani per Aspenia Online sui risultati dell'election day in Turchia Le piazze non bastano. E per quanto l'opposizione in questo storico election day abbia dato prova di una ...

Turchia a libertà limitata. Erdogan sultano assoluto : Nel 2023 cade il 100esimo anniversario della nascita della Repubblica di Turchia. A guidarla, in quel 1923, c'era Mustafa Kemal, detto Atatürk, "padre della patria" e della Turchia democratica e laica che nasceva dalle ceneri dell'Impero ottomano e della Prima guerra mondiale. Per quel giorno, per poter gestire le celebrazioni, Recep Tayyip Erdogan, appena rieletto con il 52,5 per cento dei voti, sogna di essere ancora presidente, anche se in un ...

Erdogan vince elezioni Turchia/ Il presidente : "E' una vittoria degli oppressi". Ma il suo partito perde punti

ERDOGAN VINCE ELEZIONI Turchia/ Ince - "il regime è più vicino" : Temelkuran - "Ue sostenga nostra opposizione"

Vittoria Erdogan, la Ue: Turchia rimanga impegnata sui temi comuni

Turchia - Ue a Erdogan "impegno su temi comuni"/ Elezioni - libera l'italiana Cattafesta : "volevano intimidirmi'

Turchia : ERDOGAN VINCE LE ELEZIONI - AKP PERDE 7 PUNTI/ Presidente rieletto - Osce denuncia "concorrenza impari"

La vittoria (non scontata) di Erdogan e le velleità neo-ottomane della Turchia : A qualcuno sarà parsa scontata la vittoria di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali di ieri in Turchia. Non lo era...

Cosa cambia adesso in Turchia dopo la rielezione di Erdogan : Poi ha confermato il suo impegno di politico, dicendo che rimarrà in politica finché in Turchia non ci sarà l'eguaglianza. Potrebbe diventare il prossimo Segretario di CHP, il secondo partito del ...

Elezioni in Turchia - trionfa il 'sultano' Erdogan. L'opposizione curda in Parlamento : In politica estera egli intende proseguire il sostegno ai gruppi 'ribelli' ed estremisti islamici in lotta contro il presidente Bashar al-Assad in Siria, utili alleati nella lotta contro i movimenti ...

Turchia : Erdogan vince le Elezioni - Akp perde 7 punti/ Presidente rieletto - nuove ondate di arresti

Turchia : Ince - 'accetto vittoria Erdogan' : ANSA, - ISTANBUL, 25 GIU - "La competizione non è stata equa, ma accetto che , Recep Tayyip Erdogan, ha vinto". Così Muharrem Ince, principale candidato dell'opposizione nel voto presidenziale in ...

Turchia Sarà superpresidente almeno fino al 2023 - Erdogan il sultano. : ... Erdogan ha annunciato la propria vittoria, affermando che "con una partecipazione al 90% circa, la Turchia ha dato un esempio di democrazia a tutto il mondo". Congratulandosi poi con gli altri ...