Tumori | un farmaco sperimentale aiuta a ‘mangiare’ e distruggere le

Tumori - Aifa : rimborsabile il Lenalidomide - primo farmaco orale per il Mieloma Multiplo : Un farmaco ben tollerato, da assumere per via orale, senza ospedalizzazione nella fase post autotrapianto e ora anche rimborsato anche In Italia. Passaggio importante per gli ammalati di Mieloma Multiplo (oltre cinquemila nuovi casi l’anno), con il Lenalidomide, primo prodotto orale per il trattamento della patologia neoplastica ematologica e unico approvato dallo European Medicines Agency (EMA) per la terapia di mantenimento post trapianto di ...

Tumori con una particolare alterazione genetica : l’FDA accetta la richiesta di nuovo farmaco : L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha accettato la richiesta di nuovo farmaco (New Drug Application, NDA) concedendo la Priority Review a larotrectinib per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da Tumori solidi localmente avanzati o metastatici che presentano fusioni geniche di neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK). Il termine ultimo per quanto riguarda la decisione stabilita dall’FDA ai ...

Tumori : terapie Car-T più sicure - un farmaco può evitare effetti avversi : Uno studio dell’Irccs San Raffaele di Milano – sostenuto dall’Airc e pubblicato su ‘Nature Medicine’ – rivela il meccanismo molecolare all’origine degli effetti collaterali che possono verificarsi utilizzando cellule immunitarie ingegnerizzate in laboratorio, dimostrando che l’anti-artrite anakinra può evitarli. La ricerca potrebbe avere secondo gli autori “un impatto immediato: rendere la ...