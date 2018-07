Tumore al seno | le innovazioni nella cura

Tumore del seno : Breast Unit di Fondazione Poliambulanza ottiene la certificazione europea “Eusoma” : La Breast Unit di Fondazione Poliambulanza ha ottenuto la certificazione dell’EUSOMA (european Society Of Breast Cancer Specialist). La struttura, fondata nel 2012, ogni anno gestisce oltre 400 nuovi casi di donne colpite da Tumore del seno provenienti da tutta la provincia bresciana e anche dai territori limitrofi. Di queste pazienti nel 2017 circa 370 sono state totalmente gestite all’interno del percorso istituzionale, una sessantina per ...

Ghd presenta la limited edition Pink contro il Tumore al seno : ghd x LULU GUINNESS: la nuova limited edition ghd Pink per la lotta contro il tumore al seno Due icone british – ghd e Lulu Guiness – hanno unito le loro forze nella lotta contro il tumore al seno. Per la prima volta, il progetto Pink di ghd coinvolge una fashion designer: nasce così la nuova collezione in edizione limitata ghd x Lulu Guinness, caratterizzata dalle iconiche labbra di Lulu disegnate sulla nuova styler ghd gold® e ...

Tumore del seno : l’87% delle donne è vivo a 5 anni dalla diagnosi : In Italia l’87% delle donne colpite da Tumore della mammella è vivo a cinque anni dalla diagnosi: una percentuale superiore alla media europea (82%). Un risultato importante, da ricondurre anche alle ricerche condotte dal Gruppo Italiano Mammella (GIM), formato da oltre 100 centri oncologici del nostro Paese che lavorano insieme per portare avanti sperimentazioni innovative volte al miglioramento dei trattamenti di questa neoplasia. Si chiude ...

Carolyn Smith/ A tu per tu con Paola Perego : la lotta contro il Tumore al seno e la danza (Non disturbare) : Carolyn Smith, la giurata di Ballando con le stelle, questa sera a tu per tu con Paola Perego: la lotta contro il tumore al seno e l'amore immenso per la danza (Non disturbare).(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Indagine sul Tumore al seno e terapia endovena : I risultati di un’Indagine conoscitiva a livello nazionale sul vissuto delle donne affette da tumore alla mammella HER2+ e la terapia endovena

CAROLYN SMITH CONTRO ELEONORA BRIGLIADORI/ L'iniziativa per le donne malate di Tumore al seno : CAROLYN SMITH CONTRO ELEONORA BRIGLIADORI: “Le auguro di non incontrarmi mai per ciò che disse a Nadia Toffa”. La nota ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le stelle, risponde (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:56:00 GMT)

Tumore al seno : 2 marcatori predicono l’efficacia della chemio - lo studio italiano : Uno studio condotto all’Istituto nazionale tumori di Milano ha permesso di identificare “per la prima volta” due nuovi “potenziali biomarcatori predittivi di sopravvivenza libera da progressione per i trattamenti chemioterapici convenzionali a base di platino nel carcinoma mammario triplo-negativo“: lo studio, durato 10 anni, è stato pubblicato su “Scientific Reports”. Potrebbe essere sufficiente fare un ...

Ospedale senza anestesisti : donna non può operarsi di Tumore al seno : Affida a Facebook le sue preoccupazioni, le sue paure. Una donna ha un carcinoma al seno sinistro, che, come le ha evidenziato il medico che la segue, va operato. Purtroppo però, la struttura ospedaliera alla quale la donna fa riferimento, gli Incurabili di Napoli, non ha anestesisti. E’ lei stessa a raccontarlo nel lungo posto, nel quale chiede consigli e scrive: “Non voglio favori o privilegi, voglio solo vivere”. ...

Vitamina D : livelli più alti associati ad un rischio ridotto di Tumore al seno : I ricercatori dell’University of California San Diego, in collaborazione con Creighton University, Medical University of South Carolina e GrassrootsHealth (organizzazione non profit che promuove la ricerca sulla Vitamina D e i suoi benefici terapeutici) hanno condotto uno studio che suggerisce che livelli più alti di Vitamina D sono associati ad un rischio ridotto di cancro al seno. Gli scienziati hanno riunito i dati di due studi clinici ...

Iniezione sottocutanea per il Tumore al seno/ Attilio Bianchi sul protocollo : "Riconoscimenti mondiali" : Iniezione sottocutanea per il Tumore al seno, il protocollo è sperimentale: con un'Iniezione in cui sono presenti due farmaci biologici si prova a combattere la patologia.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:11:00 GMT)

INIEZIONE SOTTOCUTANEA PER IL Tumore AL SENO/ Il protocollo è sperimentale : per tumori tipo HER 2 positivo : INIEZIONE SOTTOCUTANEA per il TUMORE al SENO, il protocollo è sperimentale: con un'INIEZIONE in cui sono presenti due farmaci biologici si prova a combattere la patologia.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Tumore al seno : terapia ormonale sempre più efficace e personalizzabile : La terapia ormonale precauzionale contro il cancro al seno nelle donne giovani può essere personalizzata. Lo confermano due studi pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’: l‘International Breast Cancer Study Group (Ibcsg) ha riportato i risultati aggiornati, dopo un lungo periodo di osservazione di almeno 8 anni, degli studi clinici randomizzati di fase III Soft e Text che valutavano il ruolo della terapia endocrina ...

Cancro al seno - iniezione sotto pelle prima dell'intervento scioglie un tipo di Tumore : Tra questi il Pascale, che si è però distinto per aver introdotto per la prima volta al mondo una formulazione innovativa che riunisce i due farmaci in un'unica somministrazione da iniettare ...

Tumore al seno : il ballo migliora la qualità della vita : Dancing with Health, ovvero come migliorare ballando la qualità di vita delle pazienti con Tumore al seno. E’ il progetto proposto da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma Foro italico, presentato oggi nella Sala rossa del Polo natatorio del Foro italico. Ideatori di un protocollo di danza ad hoc i maestri di ballo e volti notissimi al grande pubblico Carolyn Smith e Samuel Peron, che avranno il ruolo ...