Tucano Urbano insieme a BMW R1200 GS

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il Brand della copertina presenta in anteprima a Garmisch-Partenkirchen il nuovo coprigambe GAUCHO PRO specifico per il modelloGS. Perè arrivata anche la prima volta al BMW MOTORRAD DAYS. Tregiornate di festa a Garmisch-Partenkirchen, dal 6 all’8 luglio, alle quali quest’anno il branddella Copertina non ha voluto assolutamente mancare. Quale occasione migliore dellamanifestazione alle pendici dello Zugspitze, per presentarsi a quasi 40mila motociclisti conle sue due linee: URBAN SPECIALIST, con tutte le proposte d’ispirazione cafe racer, e WINTER SPECIALIST, con l’equipaggiamento completo per muoversi su due ruote sempre, anche nei freddi e piovosi inverni a nord delle Alpi.presenta a Garmisch in anteprima agli appassionati del brand dell’elica una novità assoluta per la prossima stagione invernale, il nuovo coprigambe ...