Trump | via linea Obama che favoriva diversità in ammissione college

Trump bastona ancora la Nato - via lettera (e non solo) : New York. L’acrimonia di Donald Trump verso il sistema tradizionale di alleanze e le istituzioni internazionali si esprime in molte forme: un giorno l’aggressione protezionista ai principi del libero scambio e agli organi che li tutelano, un altro l’offerta-boutade lanciata a Emmanuel Macron di lasc

Commercio - Usa via dal Wto Trump studia il coup de theatre Corporate America : top e flop : Donald Trump continua a cavalcare il tema del ritorno al protezionismo ed è tentato dal far uscire gli Usa dal Wto, “progettato dal resto del mondo per svilire gli Stati Uniti” secondo il presidente Americano. La realtà è un po’ diversa: negli ultimi 25 anni gli Usa pur restando il primo importatore al mondo sono diventati il secondo esportatore, vedendo crescere l’importanza delle esportazioni per ...

Vertice Nato - Trump invia lettera di monito agli alleati : Il prossimo Vertice di Bruxelles ribadirà in modo chiaro la Dottrina Trump in politica estera. Trump è perfettamente consapevole che la Nato non avrebbe una forza militare credibile senza gli USA. ...

"Clandestini via subito". Trump sempre più duro vola nei sondaggi : 'La nostra politica sull'immigrazione, derisa in tutto il mondo, è molto ingiusta nei confronti di chi ha affrontato il sistema in maniera legale e sta aspettando da anni - continua -. L'immigrazione ...

Dazi di Trump - il mito Harley Davidson sgomma e va via : addio America : Ma se la Harley-Davidson decide di essere sempre meno made in Usa, allora la politica dei Dazi voluta dal tycoon rischia di andare a farsi benedire. Perché il primo effetto della guerra commerciale ...

DAZI USA - AL VIA CONTROMISURE UE/ Ultime notizie Trump minaccia settore auto - FCA crolla a Piazza Affari (-3%) : DAZI Usa, al via CONTROMISURE dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Trump-Kim - storica stretta di mano a Singapore : via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro tra Donald...

Trump-Kim - stretta di mano storica 'Via subito alla denuclearizzazione - il passato è alle spalle' : 'Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle, abbiamo firmato un documento storico, il mondo vedrà un importante cambiamento', ha detto il leader nordcoreano ...

Trump-Kim - storica stretta di mano a Singapore : «Via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» che comprende la denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro...

